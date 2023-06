Dax-indekset gør et nyt all-time high; er det sikkert at købe tyske aktier her?

Mircea Vasiu er markedsanalytiker hos Invezz, og har skrevet om aktiemarkedet og valutahandel i omtrent et årti. Mircea udnytter… læs mere

Investorernes appetit på europæiske aktier fortsætter, hvilket afspejles i, at Dax-indekset når et nyt rekordhøjdepunkt. Indekset følger de 40 største tyske blue chip-selskaber, og det er et samlet afkastindeks.

I dag steg Dax- indekset over den tidligere rekord på 16.331 point sat i maj. Den opnåede 17 % YTD, hvilket belønner investorer, der er villige til at tage en risiko på aktiemarkedet.

Sandt at sige er inflationen højere i Tyskland end gennemsnittet for euroområdet. Mere præcist lå inflationen i euroområdet i april på 7,0 %, mens den i Tyskland var 7,6 %.

Måske er inflation en af grundene til, at det lokale aktiemarked klarede sig så godt i 2023. Det er jo i hvert fald mærkeligt, at investorerne i tider med stigende renter stadig foretrækker risikoen ved at investere i aktiemarkedet i stedet for sikkerheden vedr. rentemarkedet.

Dax-indeksets tekniske billede favoriserer mere opad

På trods af YTD-ydelsen forbliver det tekniske billede bullish. Faktisk er Dax-indeksets evne til at lave et nyt højdepunkt et bullish tegn i sig selv.

Den tekniske forhandler kan også se et omvendt hoved- og skuldermønster med 2023-dykket under 15.000 point og finde stærk støtte ved mønsterets halsudskæring. Det målte træk, set i orange på diagrammet ovenfor, peger på mere styrke, da indekset burde strække sig langt over 17.000-niveauet.

Den Europæiske Centralbank ventes at hæve styringsrenterne i morgen og holde en høgeagtig tone. Men stigende kurser havde ringe eller ingen indflydelse på det tyske aktiemarked, da investorerne foretrak at fokusere på indtjeningsforventningerne, som steg betydeligt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer