Er ESG et svindelnummer på flere billioner dollars? Det mener Elon Musk

Industrien for miljø, social og forvaltning (ESG) er vokset hurtigt i det seneste årti. Data i branchen varierer meget. En foranstaltning fra Forum for Sustainable and Responsible Investment mener, at industrien har over 8,4 billioner dollars i aktiver. En separat rapport fra Bloomberg anslog, at industriens aktiver ville ramme over 41 billioner dollars i 2022 og 53 billioner dollars i 2025. Så er ESG et fupnummer?

Hvad er ESG?

ESG er en måler, der ser på, hvordan virksomheder påvirker miljøet. I denne del ser ESG på en virksomheds CO2-udledning eller plastforbrug. På sociale områder ser ESG-score på, hvordan virksomheder behandler deres medarbejdere og det bredere samfund. Endelig, hvad angår ledelse, vurderer ESG ting som bestyrelsessammensætning.

ESG-industrien er blevet populær og kontroversiel i første omgang. Fortalere mener, at ESG hjælper virksomheder med at tænke på samfundet og derefter overskud. I 2019 blev dette synspunkt godkendt af Business Roundtable, en gruppe bestående af de største virksomheder i USA.

På den anden side hævder modstandere, at ESG er et fupnummer af flere årsager. Det vigtigste er, hvordan disse ESG-scores beregnes. For eksempel, mens Tesla har gjort meget for at bekæmpe klimaændringer, har den en lavere score end tobaksvirksomheder som Altria og Philip Morris. Det er også rangeret lavere end ExxonMobil.

Why ESG is the devil … https://t.co/uGrH0eBoMs — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2023

ESG-udfordringen

Udfordringen for ESG er, at de mest anvendte målinger er vage, især på miljøsiden. For eksempel viser et nærmere kig på de fleste ESG ETF’er, at deres største virksomheder er tech-giganter som Apple og Microsoft. Apple har længe hævdet, at den er CO2-neutral, hvilket betyder, at den opvejer sine CO2-emissioner.

Udfordringen er, at der er en stor debat om, hvorvidt CO2-kompensation virker. Diagrammet nedenfor viser de ti bedste virksomheder i Vanguard ESG Fund. Selvom disse alle er gode virksomheder, er det nemt at finde deres ESG-svagheder. For eksempel er Meta Platforms’ Instagram blevet anklaget for udnyttelse af børn. Alphabet er blevet anklaget for konkurrencebegrænsende praksis.

Vanguard ESG Fund-bestanddele

Den anden store udfordring er regeringsførelse. Et mål for ESG-score er bestyrelsens mangfoldighed, hvor de ser på race, køn og seksuel orientering. Udfordringen er, at disse målinger ikke ville gælde for nogle lande, såsom Japan og Saudi-Arabien.

I mellemtiden har mange ESG-scores en dårlig vurdering af de fleste fossile brændstofselskaber, idet de hævder, at de spiller en rolle i klimaforandringerne. Nogle analytikere mener på den anden side, at disse virksomheder er netto positive for miljøet, da de stræber efter at levere billigere energi rundt omkring i verden. Ved at gøre det hjælper de med at bekæmpe fattigdom. Husk, udviklede lande som USA ville ikke være så succesfulde uden fossile brændstoffer.

Yderligere er der en enighed om, at elektriske køretøjer virksomheder er gode for miljøet. Jeg tror, at dette er yderst tvivlsomt, da de fleste af disse køretøjer er drevet af fossile brændstoffer. Udvinding af metaller som nikkel, kobber og lithium er slet ikke grønt.

Er ESG en fidus?

En fidus er defineret som en svigagtig eller vildledende handling eller handling. Derfor kan vi i dette tilfælde konkludere, at en form for ESG er svindel. Vi har for nylig set regulatorer sagsøge virksomheder mod greenwashing. Bare i sidste uge blev KLM sagsøgt for greenwashing.

Jeg mener, at ESG ikke bør eksistere eller bruges til at træffe investeringsbeslutninger. I stedet bør investorer altid se på en virksomheds rentabilitet og dens værdiansættelse for at afgøre, om det er en god investering. Som vist nedenfor har Vanguard ESG US Stock ETF klaret sig dårligere end SPDR S&P 500 ETF i de seneste 12 måneder.

SPY ETF vs Vanguard ESG Fund

En løsning ville være at adskille de tre metrics. I en sådan situation kan investorer allokere midler i virksomheder med fokus på miljøet. Det samme kan gøres for sociale og styringsmæssige dele.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer