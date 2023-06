EUR/GBP danner et omvendt C&H-mønster forud for ECBs rentebeslutning

EUR/GBP -kursen trak sig tilbage onsdag, da investorerne ventede på vigtige økonomiske data fra Storbritannien og den kommende beslutning fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Parret trak sig tilbage til et lavpunkt på 0,8553, et par point over det år-til-dato laveste på 0,8534.

UK BNP og ECB-beslutning

EUR til GBP-kursen faldt tirsdag, da britiske statsobligationsrenter steg efter det seneste jobtal. Forgyldte renter er nu steget til det højeste niveau siden “mini”-budgetkrisen i 2022. Tallene afslørede, at den britiske økonomi tilføjede tusindvis af job i april, mens arbejdsløsheden forblev på 3,7 %.

Derfor steg pund sterling, da investorerne prissatte højere renter i de kommende måneder. Andrew Bailey, Bank of Englands (BoE) guvernør så ud til at bekræfte dette tirsdag. Han gentog, at det varme arbejdsmarked gjorde det vanskeligt at bekæmpe inflationen. Konceptet med Philips kurve siger, at inflationen forbliver høj, når arbejdsmarkedet er stærkt.

De næste vigtige GBP-nyheder vil være de kommende britiske BNP-tal, der vil komme ud i morgensessionen. Økonomer forventer, at dataene viser, at økonomien voksede med 0,6 % i april. De forventer også, at fremstillings- og industriproduktionen faldt en smule i løbet af måneden.

I mellemtiden er de vigtigste EUR-nyheder vil være den kommende rentebeslutning fra Den Europæiske Centralbank (ECB), der er planlagt til torsdag. Økonomer mener, at ECB vil hæve renten igen med 0,25 % i et forsøg på at bekæmpe den høje inflation.

De seneste data viser, at den europæiske inflation er faldende, men den ligger fortsat over ECB-målet på 2,0 %. Som sådan har ECB mindst to yderligere renteforhøjelser at stige på de næste par møder.

EUR/GBP teknisk analyse

EUR/GBP-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at EUR til GBP-kursen har været i en bearish trend i de seneste par dage. Den har dannet et omvendt kop- og håndtagsmønster, hvilket normalt er et tegn på bearish fortsættelse. Parret er faldet under de 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

EURGBP-parret sidder nu ved den vigtige støtte ved 0,8550, den nederste side af det omvendte kopmønster. Derfor er der en sandsynlighed for, at parret vil have et bearish breakout, da sælgere målretter det næste psykologiske niveau på 0,8500. Modstanden for denne handel er på 0,8700.