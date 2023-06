EUR/CHF danner omvendt kop og håndtag forud for ECB’s beslutning

EUR/CHF-kursen bevægede sig sidelæns onsdag, mens investorerne venter på den kommende rentebeslutning fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Parret handlede til 0,9760, hvor det har været de seneste par dage.

ECB rentebeslutning forude

En af de største forex nyheder i denne uge vil være den kommende rentebeslutning fra ECB. Mødet kommer på et tidspunkt, hvor europæiske data sender blandede signaler om økonomien.

Tirsdag viste data fra Tyskland og Spanien, at forbrugerprisindekset (CPI) bevæger sig i den rigtige retning. Den tyske inflation faldt til 6,3 %, mens den samlede CPI i Spanien faldt til 3,2 % i maj. Inflationen i euroområdet faldt til 6,1 % i løbet af måneden. I en note til iNvezz, en talsmand for AvaPartner, sagde:

»Den brede inflation er faldende, hjulpet af energipriserne. ECB vil hilse denne tendens velkommen. Banken vil dog gentage, at kerneinflationen stadig er stædigt høj, hvilket betyder, at der er behov for yderligere stramninger. Desuden ønsker ECB stadig at lukke rentespændet med Federal Reserve.”

Andre økonomiske tal viser, at nogle dele af den europæiske økonomi ikke klarer sig godt. En rapport fra Eurostat viste, at blokkens industriproduktion steg med 0,2 % i april, hvilket er lavere end det gennemsnitlige skøn på 0,8 %.

Det er på denne baggrund, at ECB holder sit to-dages pengepolitiske møde onsdag og tirsdag. Økonomer mener, at ECB vil afvige fra Federal Reserve. Det vil den gøre ved at hæve renten med 0,25 %. Hvis dette sker, vil banken presse renten til 4,0 % og indlånsfaciliteten til 3,50 %.

De andre vigtige EUR/CHF-nyheder vil ske i næste uge, når den schweiziske nationalbank (SNB) holder møde. Banken vil sandsynligvis lade renterne være intakte på 1,50 %, da den schweiziske inflation er aftaget i de sidste par måneder.

EUR/CHF teknisk analyse

EUR/CHF-diagram af TradingView

EUR til CHF-kursen toppede på paritetsniveauet 1,00 tidligere i år. Siden da er parret drevet nedad og bevæget sig under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit (MA). Den har også dannet et omvendt kop- og håndtagsmønster, hvilket er et tegn på en bearish fortsættelse. Den nederste side af dette mønster er på 0,9675.

Derfor er der en sandsynlighed for, at EUR/CHF-parret vil have et bearish breakout, da sælgerne målretter det næste støtteniveau på 0,9414, det laveste punkt i 2022.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer