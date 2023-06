USD/PKR: Her er grunden til, at den pakistanske rupee er dødsdømt

Den pakistanske rupi ligger tæt på sit laveste nogensinde, da forskellene mellem regeringen og Den Internationale Valutafond (IMF) fortsatte. USD/PKR -parret handlede til 287,99, et par punkter under dets rekordhøje niveau på næsten 300. Tilsvarende handlede pund til rupee-kursen til 363,55, lidt lavere end dets rekordhøje.

Uenighederne mellem Pakistan og IMF fortsatte

Den pakistanske økonomi er kommet under intenst pres i de seneste par år. For det første har landet lidt adskillige naturkatastrofer, herunder oversvømmelser og jordskælv. I 2022 var det meste af landet dækket af oversvømmelser, som kostede tusindvis af menneskeliv og økonomiske skader for milliarder af dollars.

Pakistan har også været udsat for store jordskælv. I denne uge gennemgik nogle dele af landet et stort jordskælv nær Gandoh Bhalessa. Landets politiske miljø har også været vanskeligt, som det fremgår af sidste måneds arrestation af Imran Khan.

Samtidig er den pakistanske økonomi ved at kollapse. For at forhindre mere svaghed har regeringen forhandlet med IMF, som har 7 milliarder dollars i redningsmidler. I denne uge afslørede regeringen et budget på 51 milliarder dollars for regnskabsåret, der starter i juli.

I en erklæring kritiserede IMF regeringen for ikke at gennemføre de nødvendige reformer. I en erklæring kritiserede IMF’s repræsentant budgettet for ikke at udvide skattegrundlaget på en progressiv måde.

Som følge heraf er det uklart, om IMF vil frigive den næste 1,1 milliarder dollars tranche af støttepakken. Hvis fonden ikke gør dette, vil landet gøre sig umage med at skaffe flere midler. Analytikere mener, at dets allierede som Saudi-Arabien og Kina kan give en vis kortsigtet støtte.

Men fremtiden er dyster, da Pakistan har brug for over 20 milliarder dollars for at opfylde sine udenlandske gældsforpligtelser. Dette er et betydeligt beløb for en virksomhed, hvis valutareserver er 4 milliarder dollars nok til at dække en måneds import.

USD/PKR teknisk analyse

USD/PKR-diagram af TradingView

USD til PKR-kursen har været i en stærk bullish tendens i de seneste par år. Den pakistanske rupee har mistet over 150% af sin værdi i de seneste fem år og over 245% i det seneste årti. På det daglige diagram er USD/PKR-parret forblevet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit (EMA).

Derfor tror jeg, at den pakistanske rupee sandsynligvis vil fortsætte med at styrte ned, mens landets økonomiske krise fortsætter. Mens en IMF-aftale vil give en vis lettelse, er de langsigtede udsigter for valutaen stadig bearish. For det første vil de fleste mennesker i Pakistan, der har set deres værdi falde, finde det svært at investere eller spare op i deres lokale valuta.