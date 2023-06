ACU’s multilaterale finansielle meddelelsessystem skal erstatte SWIFT i juni 2023

Ifølge en nylig rapport har processen med de-dollarisering fået et yderligere løft med Asian Clearing Union (ACU), en betalingsordning mellem flere centralbanker, der planlægger at annoncere udrulningen af et SWIFT-alternativ i juni 2023.

ACU består af Indien, Maldiverne, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka og ledes i øjeblikket af Iran.

I henhold til en note fra Reserve Bank of India fra 2021 om ofte stillede spørgsmål vedrørende ACU, sker afviklingen via,

Asian Monetary Units (AMU’er) er den fælles regningsenhed for ACU og er denomineret som ‘ACU Dollar’, ‘ACU Euro’ og ‘ACU Yen’, hvilket i værdi svarer til en US Dollar, en Euro og en Japansk Yen henholdsvis. Alle betalingsinstrumenter under ACU skal være denomineret i AMU’er.

I henhold til den seneste tilgængelige ACU- rapport for april måned 2023 steg den samlede rente krediteret/debiteret medlemscentralbankerne med 1090,9 % på årsbasis.

Source: ACU (2023)

SWIFT alternativ

Implementeringen af en ny grænseoverskridende finansiel meddelelsestjeneste vil gøre det muligt for transaktioner at bevæge sig væk fra dollaren, euroen og yenen til nationernes respektive valutaer.

Dette markerer en afgørende udvikling i optakten til BRICS-topmødet i august, som forventes at fremme diskursen om de-dollarisering og styrke protokoller og processer for, hvad Rob Kientz fra GoldSilver Pros kalder,

… den multipolære æra af konkurrerende valutaer.

Som nævnt i tidligere artikler om Invezz er dollarens robusthed i bund og grund en form for tillid, og selvom dens indflydelse gradvist aftager, påpeger Kientz, at når den grundlæggende tro på dollaren viger,

…så kommer det bare til at styrte ned, og jeg tænker (på) vandfaldsmåde…

Et sådant skifte væk fra dollaren kan imidlertid ikke ske isoleret og vil kræve en acceleration i ikke-dollar-denominerede bilaterale og multilaterale handelsaftaler, mere pres på det amerikanske banksystem, implementering af nye teknologier til finansiel arkitektur og en velordnet reduktion i globale dollargældsbeholdninger.

Som oplyst af den iranske centralbanks viceguvernør Mohsen Karimi,

(ACU) landene besluttede at have et skræddersyet system for sig selv, i betragtning af at Swift ikke er tilgængeligt for alle lande, og da det har sine egne omkostninger.

ACU er således indstillet til at tage et stort skridt i denne retning og vil øge lokale valutastrømme og udvekslingsmuligheder i regionen.

Tager fart

For at begrænse potentialet for valutakursudsving og for at afværge muligheden for internationale sanktioner, har Hviderusland og Mauritius angiveligt også ansøgt om medlemskab af ACU.

Derudover rapporterede et iransk nyhedsbureau, at Iran inviterede Rusland til gruppens næste topmøde.

Selvom dollaren bevarer den dominerende position i den globale valutaorden, signalerer sekretær Janet Yellens seneste kommentarer, at politikerne indser, at dollaren er gået ind i en nedadgående tendens siden indførelsen af Ukraine-relaterede sanktioner.

I en tidligere artikel uddybede jeg nogle af grundene til, at sekretær Yellen muligvis er ved at miste troen på dollaren.

Kientz mener, at

…vi er måske omkring en tredjedel eller fyrre procent af vejen gennem tendensen i form af de-dollarisering og overgang til alternative valutaer.

Det skal bemærkes, at karakteren af den underliggende teknologiske platform endnu ikke er klar.

Ifølge denne rapport udviklede den iranske centralbank det endnu ikke-navngivne system, mens andre nyhedsbureauer har identificeret, at en iransk platform kaldet SEPAM skal vedtages af medlemscentralbankerne for at muliggøre finansielle transaktioner.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer