“Totalt forvirret” Fed til at sende kurser til både nul og uendeligt?

Efter 10 på hinanden følgende stigninger i Federal Funds-renten stoppede FOMC (eller sprang måske over) renteforhøjelser på sit møde i juni.

Jerome Powell har gjort det klart, at Federal Reserve søger at hæve renten i juli og endnu en gang i år, hvor den seneste meddelelse blot fungerer som et åndehul for økonomien.

Powells største bekymring er fortsat, at inflationen er klæbrig, især kerne-CPI.

Monetære forsinkelser og hvordan de kan udspille sig i økonomien er stadig en afgørende ubekendt.

Men George Gammon, en investor og populær Youtuber, mener, at økonomiske aktører sandsynligvis er forkerte for at forvente, at stramningen vil fortsætte.

Faktisk siger han,

…du vil ikke tro, hvad der kommer til at ske næste gang, og jeg kan forsikre dig om, at markederne er totalt uforberedte…(der vil) ske et massivt fald i rentesatserne.

Hvorfor tror Gammon, at Fed ikke vil følge op på sine egne løfter?

Nå, lad os se på dette diagram.

Source: FRED Database

Når vi taler om Fed’s track record, sagde Gammon,

…ind i 2000 var Fed i en renteforhøjelsescyklus…de trykkede på pauseknappen ligesom de gjorde i dag, og du kan se, hvad der sker? Er renterne steget eller faldet? De gik lige ned.

Han tilføjede,

…så startede de endnu en renteforhøjelsescyklus…ind i 2006-2007. Hvad gjorde de? De holdt en pause… Tror du ikke, at Alan Greenspan…(og) Ben Bernanke sagde præcis det samme, som Jerome Powell er i dag? … Vi holder bare pause, men bare rolig. Vi vil fortsætte med at hæve priserne om blot et par måneder.

Med hensyn til den seneste globale sundhedskrise identificerer Gammon et lignende mønster og bemærker,

…det fungerer aldrig på den måde…Jerome Powell selv hævede renten (indtil) en pause, og du ved præcis, hvad der sker derefter.

Skiftende faktorer

Så har Gammon ret i at forvente, at markederne vil blive blændet af en massiv U-vending fra Fed?

Han refererer til et tema, der ofte er dukket op i mine tidligere stykker på Invezz.

Dette er ideen om, at den løbske inflation i betydelig grad var et resultat af langvarige billige pengepolitikker, hidtil uset finanspolitisk stimulans og forstyrrelsen af de globale forsyningskæder.

Fed’s og finansministeriets modvilje mod at opgive den ‘forbigående’ teori skubbede CPI til fire-årtiers højder.

Selvom inflationen stadig er over målniveauerne, er det afgørende, at den falder betydeligt fra dens højeste på 9,1 % i juni 2022.

Som et resultat heraf burde den vigtigste drivkraft bag Fed-politikken i de sidste femten måneder være betydeligt mindre potent.

Source: BLS, FRED

Fejlagtige data

Bortset fra CPI er der et væld af bekymrende indikatorer, som ikke kun indikerer en kommende lavkonjunktur, men også potentialet for en stagnation i depressionsstil.

Markederne står samtidig over for en omvendt rentekurve, implosionen i erhvervsejendomme og det kraftige fald i huspriserne, som tager forbrugernes købekraft med sig.

Source: FRED Database

For ikke at udelade banksystemet, som oplevede tre af de fire største implosioner i amerikansk historie tidligere på året, bemærkede Raghuram Rajan, tidligere guvernør for Reserve Bank of India,

… mens den første fase af bankproblemet formentlig er forbi, er der en langsomt brændende nød, der dukker op i bankerne, da de finder ud af, at de har ydet langfristede lån til lave renter, og indlån omskrives til meget højere renter, så deres rentabilitet, især den lille og mellemstore sektor, bliver såret…

Arbejdsløshed og energi

I et tidligere stykke argumenterede jeg for, at arbejdsmarkedets styrke kan være farligt overvurderet.

Dette kan have vildledt politiske beslutningstagere til at stramme for meget, hvilket igen har introduceret risikoen for monetære forsinkelser.

Gammon påpeger,

Hvad forsøger Jerome Powell at gøre? Han forsøger at mindske inflationen ved at øge arbejdsløsheden.

Hvis de forbedrede lønninger uden for landbruget skjuler skrøbeligheden på arbejdsmarkedet, kan arbejdsløshedsmålinger pludselig stige langt ud over forventningerne.

Hvis det er tilfældet, vil mange af de faktorer, der er diskuteret ovenfor, sandsynligvis forværres betydeligt.

På et bredere internationalt makroøkonomisk niveau har reduktionen på 2 millioner tønder om dagen af olieproduktion fra OPEC+ og Saudi-Arabien ikke resulteret i et vedvarende bullish momentum for råoliepriserne, hvilket signalerer en global efterspørgselsnedgang.

Efterspørgsel efter sikre aktiver og depression

Jeff Snider fra Eurodollar University forventer, at efterhånden som økonomien forværres, som den burde gøre, hvis renterne forbliver høje, vil der være et hastværk til sikre aktiver såsom guld, kontanter, amerikanske statsobligationer og andre likvider.

Snider hævdede, at i urolige tider ønsker økonomiske aktører at fjerne risikoen, således

… (i løbet af 1930’erne) …renterne på sikre investeringer faldt, fordi efterspørgslen efter sikkerhed steg meget i depressionen.

Dette er et mønster, der ser ud til at dukke op igen i dag.

Dette bliver synligt, når man bemærker, at siden cirka oktober 2022 har Feds renteforhøjelser ikke vist nogen indflydelse på de 10-årige renter.

Source: FRED

Før dette fulgte statsrenterne højere, da låneomkostningerne steg.

Dette har dog ændret sig dramatisk i løbet af de seneste syv til otte måneder, hvor de 10-årige renter er faldet med cirka 11 basispoint YTD, mens den politiske rentekorridor er steget fra 4,25 %-4,50 % til 5,0 % – 5,25 %.

I skrivende stund steg guld med 7,32 % YTD.

Dette tyder på, at efterspørgslen efter sikre havns aktiver er steget betydeligt, hvilket indikerer, at økonomien muligvis er på vej ind i det, Snider omtaler som,

…depressionsøkonomi.

To-vejs renter

Med udgangspunkt i Snider bemærker Gammon, at da afkastet på sikre aktiver bliver lavere, og deflationskræfterne tager til,

…vi må forvente, at Fed funds-renten også vil falde. Lad os sige, at de går helt tilbage til nul…fordi vi har en slags situation…krise, depression, recession, Black Swan…

Dette er ikke et utænkeligt scenario, da dette er sket tidligere, under den store finanskrise og endda for ganske nylig.

Et løst og stramt miljø, sammen

Hvis en sådan situation opstår, kan kurserne nå en situation, hvor de er både løse og stramme på samme tid.

Da renterne ville være teknisk lave, ville store aktører i banksektoren betale nul procent renter og drage fordel af nemme politikker.

Samtidig kan et fjendtligt miljø blive forværret af en uforudset hændelse, hvilket fører til, at det rystende banksystem ikke er villig til at låne ud til “mor-og-pop”-virksomheder eller iværksættervirksomheder, hvilket skubber den effektive lånerente i denne kategori til det uendelige.

Kreditsammentrækning

Almindelig kredit er allerede ved at tørre ud for den gennemsnitlige amerikaner med en LendingTree- rapport fra maj 2023, der viser, at 43 % af amerikanerne søger at ansøge om et BNPL-lån i de næste seks måneder.

Source: LendingTree

De fleste af disse lån er ved at blive optaget, indtil lønsedler bliver tilgængelige, mens desværre rapporterer en femtedel af forbrugerne, at de har brug for midlerne til at købe væsentlige ting såsom dagligvarer.

En undersøgelse foretaget af Fed af seniorlånemedarbejdere viste, at forholdene allerede strammede til i 1. kvartal.

Source: Federal Reserve

Uden adgang til arbejdskapital vil fremstilling og levering af tjenesteydelser begynde at se en markant reduktion næste år, hvilket forværrer svagheden i de økonomiske forhold.

Gammon tilføjer,

Når først de (stimuleringsprogrammer) træder tilbage og gør meget mindre af det, der skabte forbrugerprisinflationen, til at begynde med, (vil) du se de naturlige kræfter i økonomien slå ind, og det er, når vi begynder at se desinflationen, hvis ikke direkte. deflation…

For eksempel har den afgørende M2-indikator været faldende.

Source: FRED

“Totalt forvirret” på lang sigt?

Mike Shedlock, en populær blogger og velrespekteret stemme om økonomi, skrev om Feds seneste meddelelse,

Et punktplot af fremtidige forventninger afslører total forvirring.

Source: Mishtalk, FOMC

Den lyserøde skygge repræsenterer medianprognosen for renten.

Shedlock hævder, at udfaldet af flere faktorer stadig er omgærdet af mystik, herunder den amerikanske regerings fremstød for ren energi, valget i 2024, spændinger mellem Kina og Taiwan og stigende afglobaliseringskræfter.

Derfor bør det ikke være nogen overraskelse, at der er så meget forvirring blandt udvalgsmedlemmer.

Han tilføjede,

Total forvirring er en passende stilling. Vi ville være i en meget bedre position nu, hvis Fed havde mere forskelligartede meninger om inflation, endeløs QE og holdninger, som alle medlemmer af Fed var enige i, alt sammen forkerte i årevis.

