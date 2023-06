USD/CHF-prognose: signal forud for SNB-rentebeslutningen

Den schweiziske franc har klaret sig godt i år, hjulpet af de stærke handlinger fra den schweiziske nationalbank (SNB). USD/CHF -parret er konsekvent holdt sig under paritetsniveauet 1 og svæver nu tæt på det laveste niveau siden maj 2021. Det er faldet med over 11 % fra det højeste niveau i år.

Den schweiziske nationalbanks beslutning forude

Den største CHF-nyhed denne uge er den kommende rentebeslutning fra den schweiziske nationalbank, der er planlagt på torsdag. Denne beslutning kommer en uge efter, at Federal Reserve besluttede at lade renten være uændret mellem 5,0 % og 5,25 %.

Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at SNB fortsætter med at hæve sine renter i et forsøg på at bekæmpe den stigende inflation. De ser, at banken hæver renten med yderligere 0,25 %, hvilket skubber renterne til et højt niveau i flere årtier på 1,75 %.

SNB har indledt en ekstremt høgeagtig tone i de sidste par måneder, selv om den schweiziske inflation forbliver under dens peer-lande. For eksempel viste data offentliggjort i denne måned, at landets årlige inflation steg til 2,8 % i maj, det højeste niveau siden 1993.

Den schweiziske inflation er lavere end i andre lande. For eksempel havde Storbritannien en årlig inflation på over 8 % i april, mens euroområdets inflation lå på over 6 % i maj. Data udgivet i sidste uge viste, at den amerikanske inflation faldt til 4,0 % i maj.

USD/CHF-parret vil reagere på flere andre valutanyheder denne uge. Det vigtigste bliver Jerome Powells vidnesbyrd, hvor han vil fortælle om sidste uges rentepause. Han vil også informere om, hvad han kan forvente senere i år. Andre Fed-embedsmænd som Tom Barkin og Loretta Mester vil også tale.

USD/CHF teknisk analyse

USD/CHF-diagram af TradingView

USD til CHF-kursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det er lykkedes at falde under det vigtige modstandspunkt på 0,9150, det højeste punkt den 30. maj. Parret er trukket tilbage under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit (EMA).

Det faldt også under det vigtige støtteniveau st 0,9088, det laveste punkt i februar i år og november 2021. Derfor er stien for den mindste modstand for parret nedad, med det næste niveau at se er på 0,8830.