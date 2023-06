USD/IDR-analyse forud for den indonesiske centralbankbeslutning

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

USD/IDR -kursen drev opad mandag, mens investorerne ventede på den kommende rentebeslutning fra Bank of Indonesia. Parret gentestede det vigtige modstandsniveau på 15.000, det højeste niveau siden 5. juni i år.

Bank of Indonesia rentebeslutning

Valutakursen for USD til indonesisk rupiah har været i en stærk opadgående tendens i de seneste par dage efter den seneste rentebeslutning fra Fed. I en erklæring besluttede Fed at lade renten være uændret mellem 5 % og 5,25 %.

Fokus flyttes nu til den kommende rentebeslutning fra Bank of Indonesia, som er planlagt til torsdag i denne uge. Økonomer mener, at centralbanken vil beslutte at lade renten være uændret på 5,75 pct.

Bank of Indonesia har ligesom andre centralbanker hævet renten siden august sidste år. Siden da har det hævet renterne fra 3,75 % til 5,75 % i sit forsøg på at bekæmpe inflationen. De ser, at indlånsfacilitetsrenten forbliver på 5,0 % og udlånsfacilitetsrenten på 6,50 %.

Analytikere mener, at centralbanken vil lade renten være uændret, siden Indonesiens inflation er flyttet til sit mål. De seneste data viste, at landets forbrugerprisindeks (CPI) steg med 4 % i maj.

Økonomer ved Bank of Indonesia forventede, at inflationen vil bevæge sig til sit mål i tredje kvartal i år.

Indonesiens økonomi klarer sig relativt godt. Ligesom Indien oplever landet tilgang af udenlandske direkte investeringer (FDI), efterhånden som virksomheder flytter fra Kina. Det nyder også godt af den stigende efterspørgsel efter råvarer som blandt andet stål, palmeolie, kul og nikkel.

USD/IDR valutakursprognose

USD/IDR-diagram af TradingView

USD til IDR-kursen er drevet opad de seneste par dage. Det er steget fra et lavpunkt på 14.615 den 5. maj til det højeste på 15.000. Parret har formået at krydse det vigtige modstandspunkt på 14.838, det laveste punkt den 3. februar.

Det har endda krydset de vigtige 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Yderligere har MACD bevæget sig lidt over neutralpunktet, mens Relative Strength Index (RSI) er drevet opad.

Derfor vil USD/IDR sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste nøglemodstandsniveau på 15.100. Dette synspunkt vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over det vigtige modstandspunkt på 15.012, det højeste punkt den 31. maj.