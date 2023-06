Prognose for guldpris: Her er grunden til, at den vil stige til en ny rekordhøjde

Guldprisen har bevæget sig sidelæns i de seneste par dage, da investorer vurderer virkningen af sidste uges rentebeslutning fra Federal Reserve. Efter at være steget til et rekordhøjt niveau på $2.082 i april, faldt metallet til $1.960. Metallet er steget med mere end 20 % fra det laveste niveau i 2022.

Den bullish sag for guld

Der er to hovedårsager til, at guldpriserne kan fortsætte med at stige i de næste par måneder. For det første har Federal Reserve sandsynligvis afsluttet sin vandrecyklus. Som vi skrev her , besluttede banken at lade renten være uændret i sidste uge. Det advarede om, at det sandsynligvis vil genoptage vandrecyklussen senere i år.

Der er dog en sandsynlighed for, at banken ikke vil hæve igen, da inflationen er faldende. Data offentliggjort i sidste uge viste, at det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) faldt til 4,0 % i maj. Hvis tendensen fortsætter, vil inflationen sandsynligvis bevæge sig til Feds mål i fjerde kvartal i år eller i 1. kvartal næste år.

For det andet er der bekymring over den amerikanske gældssituation. De seneste data viser, at USAs offentlige gæld steg til over 32 billioner dollars. Og den seneste aftale om gældsloft garanterede, at gælden vil ramme over 36 billioner dollars i de næste par år.

En gældskrise forventes ikke at ske i den nærmeste fremtid. Men i fremtiden er der mulighed for, at USAs kreditorer vil kræve højere renter. I alt dette vil guld være en god sikker havn for investorer.

For det tredje, som vi har skrevet før , foregår en de-dollarisering, efterhånden som landene diversificerer deres reserver. Lande som Rusland, Kina, Indien og Tyrkiet har fortsat med at akkumulere guldreserver. Da mistilliden til den amerikanske dollar fortsætter, er der sandsynlighed for, at guld vil se mere efterspørgsel.

Samtidig vokser guldproduktionen ikke så hurtigt som efterspørgslen. Udbuddet steg med kun 1 % i første kvartal, da efterspørgslen forblev høj.

Guldpris teknisk analyse

Den anden bullish sag for guldpriser er tekniske. Diagrammet ovenfor viser, at guldprisen dannede et kop- og håndtagsmønster, der er vist i lilla. Det danner nu håndtagsdelen af dette mønster. Ydermere sidder guld over det 100-dages glidende gennemsnit. Guld har også bevæget sig lidt under nøglestøtten på $1.960, det højeste punkt i februar i år.

Derfor er der en sandsynlighed for, at guldprisen vil vende tilbage i de kommende måneder. Mere upside vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over det vigtige modstandsniveau ved $2.000.