USD/HKD-analyse som Hongkongs Hibor-rentestigninger

Hongkong-dollaren er blevet styrket over for den amerikanske dollar, efterhånden som interbanken fortsatte med at stige. USD/HKD -parret trak sig tilbage til et lavpunkt på 7,8130, det laveste niveau siden 22. maj. Den er faldet fra den højere side af pinden ved 7.8500.

Interbankrenterne i Hongkong stiger

USD/HKD-parret har været i en nedadgående tendens, da investorernes bekymringer om den kinesiske økonomi fortsatte. De seneste data viste, at den kinesiske økonomi kom sig i et langsommere tempo end forventet.

Som jeg skrev her, besluttede analytikere hos Goldman Sachs at nedjustere deres estimat af Hong Kongs økonomi . De forventer nu, at landets økonomi vil vokse med omkring 5,4 % i år, hvilket er lavere end deres tidligere estimat på 6 %.

Hongkongs økonomi er også ved at komme sig i et langsommere tempo, med nøglesektorer som detailhandel, fast ejendom og fremstilling, der klarer sig dårligere. Dette sker på grund af den tætte sammenhæng mellem Hongkongs og fastlandets økonomier.

Samtidig klarer sig Hongkongs aktiemarked dårligere end sine globale konkurrenter. Hang Seng-indekset er faldet med næsten 2 % i år, mens nøgleselskaber som Nasdaq 100 og S&P 500 er flyttet til et tyremarked. Der er en sandsynlighed for, at mange investorer roterer til vestlige og japanske aktier.

I mellemtiden er de seneste HKD-nyheder viser, at Hongkongs interbankrenter stiger. Den overnatningsrente i Hongkong interbanktilbud (Hibor) sprang til 5,1 %, den er mere end fordoblet i år, mens rabatten til USD er forsvundet.

En sandsynlig årsag er, at der er stigende efterspørgsel efter Hongkong-dollar fra børsnoterede virksomheder, der udbetaler deres udbytte.

Hongkong dollar udsigter

Hongkong-dollaren er ikke en fritflydende valuta, da den er knyttet til den amerikanske dollar. Som følge heraf skal USD/HKD forblive mellem 7,8500 og undersiden af 7,75. Det er nu mellem de to sider.

Hong Kong Monetary Authority (HKMA) har mandatet til at sikre, at valutaen forbliver inden for sit interval. Det gør den ved at bruge sin krigskiste på 400 milliarder dollars til at gribe ind på valutamarkedet enten ved at købe amerikanske dollars eller sælge Hongkong-dollars.

De kortsigtede udsigter for Hongkong-dollaren er, at den kan begynde at svækkes, da den har dannet et dobbeltbundsmønster. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et bullish tegn. Et brud under den dobbeltbundede del af 7,8066 vil signalere, at Hong Kong-dollaren vil fortsætte med at styrke sig.