Berkeley advarer om et 20% hit til salget i år: her er hvorfor

Berkeley Group Holdings PLC (LON: BKG) endte en smule ned onsdag, selvom det rapporterede en sund årlig vækst i resultat før skat for regnskabsåret 2023.

Hvorfor er Berkeley-aktien på vej ned i dag?

Aktionærerne er bekymrede, fordi ledelsen advarede om et 20% hit til salget i år, da højere rater (få mere at vide) og en ret vanskelig lovgivningsmæssig baggrund fortsætter med at begrænse investeringer i boligbyggeri.

Hvis boligleverancen skal opretholdes, skal planlægningssystemet reagere på disse udfordringer, og der er behov for sikkerhed i det regulatoriske miljø som en umiddelbar prioritet.

Ikke desto mindre gentog den avancerede ejendomsudvikler sin vejledning om £1,05 milliarder ($1,34 milliarder) i overskud i regnskabsåret 2024 og 2025.

Berkeley sagde også i dag, at det fortsat er forpligtet til at returnere £283 millioner om året til aktionærerne frem til september 2025.

Berkeley rapporterer om en stigning på 10% i årets resultat

For sit regnskabsår 2023, der sluttede den 30. april, rapporterede Berkeley Group Holdings PLC £604 millioner i overskud før skat – en stigning på 10 % i forhold til et år siden og slog konsensus med omkring £6,5 millioner.

Inklusive joint ventures leverede det London-noterede firma 4.637 boliger i det seneste regnskabsår; nogenlunde det samme i forhold til for et år siden. Dens omsætning steg dog fra 2,35 milliarder pund til 2,55 milliarder pund. I en pressemeddelelse i dag sagde CEO Rob Perrins:

Vi er godt rustet til at fortsætte med at investere i vores eksisterende regenereringsanlæg, men vil fortsat være forsigtige med at forpligte os til nye investeringer, indtil betingelserne for vækst er på plads.

Andre bemærkelsesværdige tal i dets helårsresultater inkluderer en stigning på 2,8 % i indre værdi pr. aktie til £31,01. Wall Street har en konsensus “overvægtig” rating på den britiske aktie, der i øjeblikket handles til nogenlunde samme pris, som den startede i 2023.

