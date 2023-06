Sølvprisanalyse, da guld/sølv-forholdet stiger til $84

Sølvprisen er kommet under intenst pres i de seneste par uger, da investorerne reagerer på de svage Kina-vækstdata. Metallet faldt til et lavpunkt på 23,06 dollar, hvilket er lavere end det højeste på 26,10 dollars fra år til dato. Samtidig er guld/sølv-forholdet drevet opad til $84.

Kinas økonomiske vækst

Sølv og andre industrielle metaller er trukket tilbage i denne måned, da bekymringerne for den kinesiske økonomi fortsatte. Som jeg skrev her , besluttede analytikere hos Goldman Sachs at sænke deres estimat for den kinesiske økonomi.

https://www.youtube.com/watch?v=NWjdyMW72Vk

Bankens analytikere mener, at økonomien vil vokse med 5,4 % i år. Det ser ud til, at politikerne i landet også forventer, at økonomien vil få et langsommere opsving end forventet. Tirsdag besluttede Peoples Bank of China (PBoC) at sænke renten med omkring 15 basispoint.

Der er andre tegn på, at økonomien vakler. For eksempel er prisen på Brent-råolie faldet med omkring 10 % i år. Kobber, der i vid udstrækning ses som et barometer for den kinesiske økonomi, er faldet med over 12 % fra det højeste niveau i år.

I mellemtiden viser data, at boligsektoren endnu mangler at komme sig. Boligpriserne i omkring 70 byer faldt i maj, ifølge undersøgelser foretaget af Goldman Sachs. Igangsættelse af boliger er kun 40 % af deres 2020-niveau.

Sølvpriserne reagerer på den kinesiske økonomi, fordi landet er den største forbruger i verden. Derfor, når det ikke går godt, har investorer en tendens til at antage, at efterspørgslen er lav.

Den næste vigtige katalysator for sølvpriser er den kommende erklæring fra Jerome Powell, Federal Reserves formand. Han skal vidne i Kongressen, hvor han vil fortælle om tilstanden i den amerikanske økonomi og bankens beslutning om at lade renterne være uændrede. Sølv reagerer på Feds handlinger, fordi det i vid udstrækning ses som et ædelmetal.

Sølvpris prognose

Sølvdiagram af TradingView

Når vi ser på det daglige diagram, ser vi, at prisen på sølv er faldet i de seneste par uger. Det er flyttet fra det højeste niveau for år til dato på $26,12 til det nuværende 22,90. Sølv har også krydset det vigtige støtteniveau på $24,56, det højeste niveau i december, januar og februar. Det har dannet et brud- og gentestmønster, som normalt er et bearish tegn.

Sølv forbliver lidt under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har vippet nedad. Derfor er der en sandsynlighed for, at sølv vil fortsætte med at falde. Den bearish-sag vil blive bekræftet, hvis prisen falder under støtten på $22,71.

