USD/MXN: Peso afventer den mexicanske centralbanks beslutning

Den mexicanske økonomi skyder på alle cylindre, da landet nyder godt af dets nærhed til USA. Som følge heraf er USD/MXN -kursen faldet i år og svæver på det laveste niveau siden april 2016. Den er dykket med over 33 % fra det højeste niveau under pandemien.

Mexico økonomisk vækst

Verden gennemgår store skift og omstilling, efterhånden som spændingerne mellem de to største økonomier i verden stiger. Efter Covid-19-pandemien og Ruslands invasion af Ukraine begyndte de fleste virksomheder at ændre deres forsyningskæder.

I dag er mange amerikanske virksomheder begyndt at flytte til Mexico af tre hovedårsager. For det første er Mexico ekstremt tæt på USA. For det andet har de to lande en frihandelsaftale, hvilket betyder, at det meste af importen ikke beskattes.

For det tredje er omkostningerne ved at drive forretning i landet relativt billigere end i USA. Mens Mexicos lønninger er højere end i Kina, sparer mange virksomheder penge gennem automatisering.

Nylige data har vist styrken af den mexicanske økonomi. For eksempel viste tal offentliggjort i tirsdags, at landets detailsalg steg med 1,5 % på månedsbasis og med 3,8 % på årsbasis. Denne stigning var højere end medianestimaterne på henholdsvis -0,3 % og 2,5 %.

Der vil være to hovedkatalysatorer for USD/MXN-parret i denne uge. Først vil Jerome Powell, formanden for Federal Reserve, blive grillet i Kongressen. Han vil sandsynligvis tale om økonomiens tilstand og de handlinger, som banken vil tage.

For det andet mødes den mexicanske centralbank torsdag. Med landets inflationstiltag er der sandsynlighed for, at banken vil beslutte at lade renten være uændret på 11,25 %. Hvis dette sker, vil det være anden måned i træk, at banken ikke har hævet renten.

USD/MXN teknisk analyse

USD/MXN-diagram af TradingView

USD til MXN-kursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. På det ugentlige diagram har parret dannet et hoved- og skuldermønster. Den bevægede sig for nylig lidt under halsudskæringen af dette mønster klokken 17.35.

Samtidig har parret bevæget sig komfortabelt under alle glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er faldet til det oversolgte niveau. Det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) er steget til 26, hvilket signalerer, at tendensen er stærk. Derfor vil USD/MXN-parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter det næste vigtige støtteniveau på 15.

