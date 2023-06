Pund til indisk rupee (GBP/INR) er moden til et udbrud: er det et køb?

GBP til INR-kursen steg til det højeste niveau siden 2021 forud for den kommende rentebeslutning fra Bank of England (BoE). Parret steg til et højdepunkt på 105,22, hvilket betyder, at pundet er steget med over 22% fra det laveste niveau i december sidste år.

BoE rentebeslutning

Copy link to section

Det britiske pund har været i en stærk bullish tendens i de seneste par måneder. Den er steget med mere end 20 % i forhold til nøglevalutaer, herunder den amerikanske dollar. Dette rally sker, selvom udsigterne for den britiske økonomi forbliver dystre.

Som vi skrev i onsdags, sprang den britiske inflation i maj. Det overordnede forbrugerprisindeks steg til 8,7 % i maj, mens kerneinflationen steg til 6,7 %. Kerne-CPI er en vigtig inflationsmåler, der udelukker de flygtige fødevarer og energiprodukter.

Yderligere data viser, at kernedetailprisindekset steg til 10,3 % i maj, hvilket signalerer, at leveomkostningskrisen fortsætter.

De næste vigtige GBP-nyheder vil være den kommende BoE rentebeslutning. Økonomer mener, at banken vil hæve renten med 0,25 % til 4,75 %. Hvis dette sker, vil banken presse renterne til det højeste niveau i mere end et årti. Nogle analytikere presser banken til at hæve med 0,50 pct.

Udfordringen for Bank of England er, at landet nu gennemgår en periode med stagflation. Stagflation opstår, når et land har høj inflation og langsom vækstrate.

GBP/INR-prisen er steget på grund af divergensen mellem BoE og Reserve Bank of India. I sin seneste beslutning besluttede RBI at lade renten være uændret, da landets inflation er ved at aftage. Banken efterlod renterne intakte på 6,50 %.

GBP til INR prognose

Copy link to section

GBP/INR-diagram af TradingView

GBP/INR -parret steg til et højdepunkt på 105,12. Dette var et vigtigt niveau, da det var det højeste niveau den 21. april. Denne pris er også oversiden af V-form mønsteret. Det er hoppet over 25-ugers og 50-ugers glidende gennemsnit.

Yderligere er MACD og Relative Strength Index (RSI) fortsat med at stige. Derfor er der en sandsynlighed for, at GBP til INR-prisen vil fortsætte med at stige, da købere målretter det næste vigtige modstandspunkt på 106,50. Et træk under støtten ved 104 vil ugyldiggøre det bullish synspunkt.