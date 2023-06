USD/BRL: Her er grunden til, at den brasilianske real lige nåede sit højeste niveau i 52 uger

USD/BRL- kursen fortsatte med at falde efter den seneste brasilianske centralbankbeslutning. Den er faldet i de seneste syv uger i træk og ligger nu på det laveste niveau siden 6. juni 2022. I alt er den brasilianske real steget med mere end 13,9 % fra det laveste niveau i år.

Brasiliens centralbank beslutning

Copy link to section

En af de bedste valutanyheder i denne uge er den brasilianske centralbanks rentebeslutning. I den besluttede banken at lade satserne være uændrede på 13,75 %, hvor den har været siden august sidste år. Inden august havde centralbanken hævet renten fra pandemisk lavpunkt på 2 % i sin kamp mod inflationen.

Den vigtigste ændring i bankens politik var en erklæring om, at den ikke vil tøve med at hæve renten igen i år, hvis inflationen forbliver stædigt høj. Samtidig tror banken på, at landets økonomi vil bremse op resten af året. Udtalelsen sagde :

“Uanset den seneste reduktion af den samlede forbrugerinflation forventer udvalget en stigning i den samlede 12-måneders inflation i løbet af andet halvår.”

Derfor faldt USD/BRL-parret, fordi udsagnet var mere høgagtigt, end hvad de fleste analytikere havde forventet. Inden mødet forventede mange af dem, at banken ville signalere rentenedsættelser allerede i august i år. Alligevel mener nogle analytikere, at ba-værdien vil skære med omkring 50 basispoint i år.

Brasiliens økonomi står over for modvind og medvind. For eksempel, som jeg skrev her , er priserne på sojabønner og majs faldet kraftigt de seneste par måneder. Dette er vigtigt, da Brasilien er en af de største eksportører af disse landbrugsvarer. Den største medvind er, at der stadig er stor efterspørgsel på landets produkter.

USD/BRL teknisk analyse

Copy link to section

USD/BRL-diagram af TradingView

Ser vi på det ugentlige diagram, ser vi, at USD/BRL-parret har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det har krydset det vigtige støtteniveau på 4,8853, det laveste punkt i april. Vigtigst er det, at parret har bevæget sig under 25-ugers og 50-ugers glidende gennemsnit.

Derfor formoder jeg, at den bearish-trend vil fortsætte, da sælgere målretter det næste vigtige støtteniveau på 4,5926, det laveste niveau den 11. april. Denne pris er omkring 4% under det nuværende niveau.