USD/TRY: Vil den tyrkiske centralbanks renteforhøjelse redde liraen?

USD/TRY -kursen bevægede sig sidelæns, da investorerne ventede på et pivot fra den tyrkiske centralbank. Parret handlede til 23.54, hvor det har ligget fast siden sidste måneds valg, hvor Erdogan blev genvalgt. I alt er den tyrkiske lira faldet med omkring 36 % i de seneste 12 måneder.

Den tyrkiske centralbanks beslutning

Den tyrkiske centralbank omfavnede en ukonventionel pengepolitisk holdning i 2022, da inflationen steg. Mens andre centralbanker hævede renten, besluttede banken at skære dem ned. Som et resultat steg inflationen til næsten 100 %, mens den tyrkiske lira dykkede til et rekordlavt niveau.

Senest gik den tyrkiske regering på udgiftstogt for at hjælpe Erdogan med at blive genvalgt. Regeringen hævede lønningerne og startede store projekter. Som følge heraf er landets valutareserver fortsat med at falde i de seneste måneder. Nettoreserver faldt til minus 5,7 milliarder dollars i maj.

Derfor vil handlende fokusere på Central Bank of the Republic of Tyrkiet (CBRT), der afsluttes på torsdag. Økonomer mener, at banken vil begynde at dreje, nu hvor Erdogan har vundet sit genvalg.

Ifølge en Reuters-måling forventer alle økonomer, at banken vil hæve renten på dette møde. Medianestimatet er, at satserne stiger til 20 % fra de nuværende 8,5 %. Sker det, vil det være den største renteforhøjelse, som banken har gennemført i moderne tid. Økonomerne forventer også, at banken vil levere flere renteforhøjelser i år.

En renteforhøjelse vil sandsynligvis blive hilst velkommen af USD/TRY-investorer. Udfordringen er dog, at en stigning vil betyde, at banken ikke er uafhængig, og at den bliver brugt som et politisk værktøj af præsidenten. Desuden er det ikke første gang, at banken hæver renten efter valget.

USD/TRY teknisk analyse

USD/TRY-diagram af TradingView

Når vi ser på det daglige diagram, ser vi, at USD/TRY-prisen har været i en stærk bullish trend i lang tid. Senest har parret været i en stram rækkevidde på sit rekordhøje niveau. Det har dannet noget, der ligner et bullish flag, som normalt er et bullish tegn. Parret forbliver over alle glidende gennemsnit.

Derfor er der sandsynlighed for, at USD/TRY-parret vil have et bullish breakout, selvom CBRT pivoterer med en renteforhøjelse på torsdag. Hvis dette sker, vil parret sandsynligvis stige til det næste psykologiske niveau ved 24.

