Det britiske detailsalg falder igen, efterhånden som leveomkostningskrisen eskalerer

Det britiske detailsalg faldt i et langsommere tempo i maj, da leveomkostningskrisen fortsatte. Ifølge Office of National Statistics steg detailsalget med 0,3 % i maj efter en vækst på 0,5 % i den foregående måned. Denne vækst udgjorde et år-til-år fald på 2,1 %. Økonomer adspurgt af Reuters forventede, at landets salg ville falde med 2,6%.

Kernesalget, som ekskluderer de volatile fødevare- og energipriser, steg med 0,1 % i maj, bedre end det forventede fald på 0,3 %. De faldt med 1,7 % fra samme periode i 2022. Disse tal viser, at landets detailsektor kæmper for at komme sig. ONS sagde :

“Da de blev spurgt om deres indkøbsvaner i de sidste to uger, rapporterede 44 % af de voksne, at de købte mindre mad, når de handlede mad. Denne andel ser ud til at være stigende, efter at have været 41% i den foregående periode.”

ONS gav fødevarebutikkerne skylden for faldet, hvor volumen faldt med 1,6 % i maj. Samtidig faldt andelen af detailsalg online til 26,6 % i maj fra 27,1 % i april. De er stadig højere end hvor de var før pandemien.

De britiske detailsalgstal kom to dage efter, at landet offentliggjorde stærke forbrugerinflationsdata. Dataene afslørede, at den samlede forbrugerinflation steg til 8,7 % i maj, mens kerneinflationen steg til 6,7 % i løbet af måneden.

Som følge heraf kæmper Bank of England for at begrænse den stigende inflation. Torsdag besluttede banken at hæve renten med 0,50 %, hvilket er højere end medianestimatet på 0,25 %. Det pressede renterne til det højeste niveau i årevis, som jeg skrev her.

Alligevel er der bekymring for, om høje renter i Storbritannien vil undertrykke inflationen. Nogle analytikere mener, at der skal arbejdes mere fra finanspolitikken for at sænke inflationen.

