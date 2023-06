Her er grunden til, at ASX 200-indekset lige har lidt en hård vending

led en hård vending fredag, da investorerne reagerede på de synkende råolie- og råvarepriser. Efter at være steget til 7.400 A$ i denne uge er indekset faldet til et lavpunkt på 7.115 A$. Alt i alt er indekset trukket tilbage med mere end 6,40 % fra det højeste niveau i år.

Der er fortsat risiko for recession

ASX 200-indekset faldt, efter at flash-fremstillings-PMI kom på 48,6 i juni. Selvom denne stigning var bedre end medianen på 48,1, forbliver den under 50, hvilket signalerer, at fremstillingsindustrien er i en sammentrækningstilstand.

I mellemtiden er råvarepriserne fortsat med at falde de seneste par dage. Data viser, at West Texas Intermediate (WTI) faldt til $68,70 torsdag, mens Brent- råolie faldt til $73,30. Denne præstation sker på et tidspunkt, hvor den kinesiske økonomi er ved at bremse. Analytikere hos Goldman Sachs og HSBC nedjusterede for nylig deres økonomiske udsigter.

Priserne på råolie og naturgas er vigtige for ASX 200, da mange virksomheder handler med råvarer. Det forklarer, hvorfor mange olie- og gasselskaber trak sig tilbage i fredags.

I mellemtiden trak andre metaller populære i Australien som jernmalm og kobber sig også tilbage. Som et resultat faldt virksomheder som Cyclone Metals, Macro Metals, Catalina Resources og Lodestar Minerals med mere end 20 % i fredags. Big cap-selskaber som BHP Group, Fortescue, Rio Tinto og South32 faldt.

ASX 200- indekset er også faldet på grund af Reserve Bank of Australia (RBA) handlinger. I sin beslutning i denne måned hævede banken renten med 0,25 % og signalerede, at flere stigninger er sandsynlige. Som følge heraf er analytikere bekymrede over den stigende sandsynlighed for en recession. I et notat sagde cheføkonomen hos AMP:

“RBA har allerede gjort nok for at bremse økonomien og bringe inflationen tilbage til målet, og vi ser klare beviser på en aftagende efterspørgsel i form af faldende reelt detailsalg, faldende bygningsgodkendelser, bremse planer for vækst i erhvervsinvesteringer, aftagende BNP-vækst.”

S&P/ASX 200-indeksprognose

ASX 200-diagram af TradingView

I min sidste artikel på ASX 200-indekset forudsagde jeg, at det ville få et bullish breakout. På det tidspunkt citerede jeg det faldende kilemønster, der var ved at danne sig. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et bullish tegn.

Det bullish udbrud skete, men blev derefter hurtigt ophævet midt i stigende recessionsrisici. Dette er et tegn på, at det var et falsk udbrud. Det er også faldet under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Derfor er der en sandsynlighed for, at indekset vil fortsætte med at falde, da sælgerne målretter den næste nøglestøtte til $7.000. Denne pris falder sammen med undersiden af det faldende kilemønster.