Swiss Market Index (SMI) bedste og værste bestanddele i 2023

Det schweiziske markedsindeks (SMI) steg for anden dag i træk, da investorerne reagerer på den seneste beslutning fra den schweiziske nationalbank (SNB). Indekset sprang til et højdepunkt på SFR 11.235, hvilket var et par point over denne uges lavpunkt på SFR 11.080.

SNB rentebeslutning

SNB afsluttede sin rentebeslutning torsdag og besluttede at hæve renten med 0,25 pct. Det pressede renterne til 1,75 %, dets fem måneder med stigninger i træk. Dens tidligere stigninger var 50 og 75 basispoint.

Som andre centralbanker bekæmper SNB den høje inflation, selvom priserne har været stabile sammenlignet med andre lande. De seneste data viste, at landets inflation faldt til 2,2 % i maj fra de tidligere 2,6 %.

De fleste virksomheder i SMI-indekset har været i grønt i år. Kun tre af dem har været i minus i år. Logitech aktiekurs, som jeg skrev her , er faldet med 12% i år, da bekymringerne for efterspørgslen fortsætter. Roche og Zurich Insurance aktiekurser er alle faldet med mere end 4% i år.

På den anden side har Holcim, den gigantiske cementvirksomhed, set sin aktie hoppe med mere end 24% i år. Denne stigning gør den til den bedste virksomhed i det schweiziske markedsindeks. Richemont, moderselskabet for Cartier, Van Cleef & Arpels og Montblanc, er den anden performer i indekset.

Luksusvarerlagrene er steget i år, hjulpet af den stærke efterspørgsel fra Kina. Nogle af de andre toppræsterende aktier i branchen er LVMH, Hermes og Kering.

ABB, Kuehne & Nagel, Lonza Group, Alcocn og Swiss Life er også steget med mere end 20 % i år. Andre toppræsterende i SMI-indekset er blandt andre UBS, Nestle, Swiss Re og Partners Group.

SMI-indeks teknisk analyse

SMI-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at SMI- indekset har været i en stærk bearish trend de seneste par dage. Det er faldet til under den vigtige støtte på 11.442, det højeste punkt den 17. januar. Aktierne har også bevæget sig under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit (MA). Faktisk er de to gennemsnit ved at lave en bearish crossover.

Derfor er der en sandsynlighed for, at det schweiziske markedsindeks igen vil falde, da sælgerne målretter det næste vigtige støtteniveau på 11.000.

