Euro Stoxx 50 bedste og dårligst præsterende bestanddele i 2023

Euro Stoxx 50 -indekset har klaret sig godt i år. Det er steget med mere end 11 % og sidder nu på det højeste niveau siden 2007. Indekset er steget på linje med sine amerikanske jævnaldrende som Dow Jones, Nasdaq 100 og S&P 500.

Europæiske aktier er billige

Der er tre hovedårsager til, at Euro Stoxx 50-indekset har klaret sig godt i 2023, selvom Den Europæiske Centralbank (ECB) fortsætter med at stramme sin pengepolitik.

For det første skyldes stigningen hovedsagelig den stærke præstation i den europæiske økonomi i år. I december og januar var hovedtesen blandt investorer, at de fleste europæiske lande ville synke ned i en recession.

De hævdede, at de fleste lande ville lide under forhøjede naturgaspriser. Det modsatte skete, og naturgassen faldt til det laveste niveau siden 2021. Dette fald var med til at sænke blokkens inflation og øge produktiviteten.

For det andet steg Euro stoxx 50-indekset på grund af den opfattelse, at europæiske aktier var groft undervurderet. Indekset har et PE-forhold på 13,99 og et udbytte på 2,78 %. I modsætning hertil har S&P 500 et PE-multipel på 22,2. Som sådan mener værdiinvestorer, at disse aktier er et godt køb.

For det tredje har de fleste virksomheder i indekset nydt godt af genåbningen af den kinesiske økonomi. Mange virksomheder i indekset gør en masse forretninger i landet.

Adidas er den bedst præsterende aktie i Euro Stoxx 50-indekset, da den steg med over 38 %. De andre toppræsterende er blandt andre Inditex, Philips, CRH, Hermes, BMW, ASML og SAP. Alle disse aktier er steget med over 30%.

Adidas-aktien klarer sig godt, selvom problemerne med Kanye West fortsatte. ASML steg i takt med, at flere virksomheder øgede deres investeringer i fremstilling af halvledere.

På den anden side er de dårligste resultater i Euro stoxx 50-indekset Vonovia, TotalEnergies, BASF og AB InBev.

Euro Stoxx 50 vejrudsigt

Stoxx 50 diagram af TradingView

Euro stoxx 50-indekset har klaret sig godt i de seneste måneder. For nylig har indekset dog fundet en stærk modstand på €4.395, hvor det har dannet et triple-top mønster. I prishandlingsanalyse har dette mønster en tendens til at være et bearish tegn.

Indekset har også bevæget sig lidt under 50-dages glidende gennemsnit, men bliver understøttet af 100-dages MA. Derfor er udsigterne for Stoxx-indekset neutrale på dette tidspunkt med en bearish bias. Et træk under 100-dages MA vil signalere, at der er flere sælgere på markedet. Flere gevinster vil blive bekræftet, hvis Euro 50-indekset bevæger sig over modstandspunktet ved 4.395 €. Hvis dette sker, vil det åbne mulighed for, at indekset stiger til €4.500.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer