Argentina peso bevæger sig til afgrunden, når USD/ARS, GBP/ARS stiger

Den argentinske peso er rykket ned i afgrunden, da bekymringerne for landet fortsætter. USD/ARS -kursen er på rekordhøje 260, hvilket betyder, at den er steget med over 43 % i 2023 og med over 850 % i de seneste fem år. GBP/ARS er steget til 325, mens EUR/ARS sprang til 275. Ydermere er BRL til ARS-kursen steget til 53,35.

USD/ARS, GBP/ARS, EUR/ARS, BRL/ARS fem års præstation

Argentinas økonomiske krise eskalerer

Den argentinske peso har været en af de dårligst ydende valutaer i 2023. Den har afveget fra andre vækstmarkedsvalutaer som den mexicanske peso og den brasilianske real, som har holdt sig stabilt i år.

Sammenbruddet af den argentinske peso har haft store konsekvenser for økonomien. Middelklassen er fordampet, mens efterspørgslen efter udenlandsk valuta som den amerikanske dollar og det britiske pund er steget i de seneste par måneder.

I mellemtiden er den argentinske inflation steget. De seneste data viste, at den samlede forbrugerinflation steg til 114 % i maj, og analytikere mener, at den kan stige til over 150 % i år. Det betyder, at købekraften, selv for de velhavende, er faldet kraftigt.

Andre industrier bliver også ramt. Producenter, der er afhængige af importerede råvarer, skal betale mere for deres varer. Samtidig er landbrugsproduktionen faldet kraftigt de seneste måneder.

Argentina er også begyndt at importere vigtige landbrugsvarer, hvilket er ironisk, da det er en af de største producenter i verden. Denne import er beregnet til at hjælpe med at stabilisere priserne i landet.

Kan den argentinske peso reddes?

Den argentinske peso står over for svage udsigter, da bekymringen om økonomien fortsætter. Efterspørgslen efter valutaen vil sandsynligvis forblive svag i en overskuelig fremtid. Jeg tror, at mange mennesker i Argentina vil fortsætte med at flytte til udenlandsk valuta efter at have set deres rigdom fordampe.

Derudover står Argentina over for et valg i oktober i år. I de fleste perioder har valutaer i emerging markets-valutaer en tendens til at svækkes frem mod et valg. Synspunktet er, at et valg medfører nogle interne usikkerheder, som investorer søger at undgå.

En tilføjelse til udfordringen er, at den argentinske centralbank har hævet renten til over 100 % for nylig. Højere renter fører til en svagere økonomi, da det dræner likviditeten.

Derfor tror jeg, at USD/ARS-parret vil fortsætte med at stige i de kommende måneder, efterhånden som efterspørgslen efter den argentinske peso fordamper. Denne optrend kunne se det springe til 300.

