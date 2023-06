MOEX Russia-indekset trak sig tilbage i mandags, da investorerne reflekterede over det nylige mytteri i Rusland. Indekset, som følger de største virksomheder i Rusland, faldt til 118, lavere end denne måneds højeste på næsten 130 rubler.

Russiske aktier reagerer på mytteri

MOEX-indekset har klaret sig godt i år, selvom priserne på råolie og andre råvarer faldt. Det er steget med over 43 % fra det laveste niveau i januar og med 73 % fra dets laveste niveauer i 2022. Denne præstation betyder, at indekset har klaret sig bedre end europæiske indekser som det tyske DAX og CAC 40 indeksene.

Den største nyhed i denne uge var forsøget på mytteri i Rusland. Dette mytteri skete, efter at den russiske regering beordrede alle private militære tilmeldinger til regeringen. Som et resultat forsøgte Wagner-gruppen at vælte militære ledere i landet.

Disse spændinger er nu forsvundet. I en udtalelse mandag sagde lederen af Wagner, at hensigten ikke var at vælte regeringen. I stedet ønskede han et skifte i militær ledelse efter måneders underpræstation i Ukraine.

Analytikere mener, at situationen snart vil normalisere sig i Rusland. Mange investorer er dog begyndt at prise yderligere vold og usikkerhed ind i de kommende måneder.

De fleste MOEX-bestanddele har været i grønt i år. Globaltrans Investment, et godstogselskab, er den bedste performer, da aktien steg med over 68 %. Virksomheden har haft gavn af at transportere militært udstyr i landet.

Andre toppræsterende virksomheder i MOEX-indekset er HeadHunters, Sberbank, Aeroflot, AK Transneft og Surgut-pref. Alle disse aktier er steget med over 50 % i år. Andre bemærkelsesværdige kunstnere er virksomheder som Polymetal, Unipro, Yandex og Lukoil.

Kun OK Rusal, GMK Norilskiy Nikel og X5 Retail er i minus i år. De tre aktier er faldet med henholdsvis 3 %, 2,8 % og 0,85 %.

MOEX indeks analyse

Russiske aktier har været i en stærk bullish tendens i de seneste par måneder. Dette rally så indekset hoppe til det vigtigste modstandspunkt på 128,48 tidligere på måneden. Dette var en vigtig pris, da den var højere end det vigtige modstandspunkt på 125,04, det højeste punkt den 7. marts i år.

Indekset er hoppet over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. Det danner også håndtagsdelen af koppen og håndtagsmønsteret. Derfor er der en sandsynlighed for, at indekset vil fortsætte med at stige, da køberne sigter mod det højeste år til dato på 128,48. Dette stævne vil ske, efterhånden som frygten for mytteri aftager.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer