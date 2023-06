Robinhood fyrer 7 % af personalet, da støtten til Cardano, Solana, Polygon ophører

Det anerkendte handelsselskab Robinhood vil angiveligt reducere sit fuldtidsansatte med 7% (ca. 150 personer) i sin seneste afskedigelsesrunde. I mellemtiden kommer det nuværende træk, da mæglervirksomheden stopper støtten til Cardano, Solana og Polygon.

Som invezz.com rapporterede, afslørede Robinhood planer om at fjerne de bedste altcoins fra den 27. juni med henvisning til regulatoriske bekymringer. Securities & Exchange Commission navngav Cardano-, Polygon- og Solana-værdipapirer i sine seneste nedskæringer.

Robinhood fyringer

JUST IN: #Robinhood to fire 7% of full-time staff in latest round of layoffs. — Breaking Whale (@BreakingWhale) June 27, 2023

Breaking Whale tweetede, at Robinhood reducerer sit fuldtidsansatte med 7 %. Afskedigelsen betyder, at 150 medarbejdere forlader virksomheden. I mellemtiden kommer det, da den førende mægler møder stigende udfordringer på grund af reduceret omsætning og månedlige aktive brugere.

Cardano, Solana, Polygon står over for salgspres fra Robinhood

Robinhood bekræftede planer om at gennemgå sit aktivindeks, efter at SEC sagsøgte Coinbase og Binance. Mens flytningen stødte på bemærkelsesværdig tilbageslag fra cryptocurrency-samfundet, fastholdt den provisionsfrie handelsplatform sin holdning. Brugere vil ikke få adgang til Cardano-, Solana- og Polygon-par fra den 27. juni.

Robinhood-brugere har trimmet deres beholdning inden for de sidste to uger. Det har ført til reducerede handelsvolumener og platformbrugere. Ydermere afslørede CFO Jason Warnick efter sigende, at firmaets seneste jobnedskæringer var at tilpasse teamstrukturer midt i forværrede aktiviteter.

Mægleren vil sælge MATIC til en værdi af $15 millioner, $30 millioner i ADA og Solana til en værdi af $25 millioner. Robinhood crypto manager Jump Trading vil likvidere de resterende æsler efter 18:59 ET i dag (27. juni).

Cardano, Polygon og Solana har underpræsteret siden Robinhoods meddelelser i begyndelsen af juni. ADA handlede til $0,27 på pressetidspunktet, og faldt over 3% inden for det seneste døgn. MATIC og SOL tabte henholdsvis 2% og 3% til $0,65 og $16,46 under denne publikation.

