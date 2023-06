Sovende hvaler akkumulerer massive Arbitrum (ARB) tokens, hvilket vækker bekymring

Arbitrum har tiltrukket sig markedsopmærksomhed i dag, efter at to slumrende hvaler dukkede op igen og øsede massive ARB-tokens. I mellemtiden har investeringerne i god tid fra vågne investorer og efterfølgende kursstigninger rejst bekymringer om insiderviden.

De massive token-køb tyder på, at investorerne havde insiderviden om Arbitrums blockchain. Altcoin registrerede imponerende stigninger i handelsvolumen og pris i dag (27. juni).

ARB hval aktivitet

Twitter-opdateringer viser, at hvalen 0xb28f foretog et massivt træk på ARB-tokens og brugte 200 Ethers (værd cirka $375K) for at købe 321.934 ARB-mønter i tirsdags. Investoren tog tokens, da alt skiftede hænder til $1,16.

0xb28f foretog også et betydeligt ARB-køb den 10. juni og brugte 300 ETH for at akkumulere 358.558 ARB’er til en gennemsnitspris på $0,98.

En anden hval, ox79cc, viste lignende handlinger. Adressen akkumulerede 937.176 ARB-mønter til $1,13 for omkring ti timer siden. Investoren brugte 1.058.665 USDC til at gennemføre transaktionerne. Den enorme by viser ox79ccs tillid til ARBs fremtidige prisbevægelser.

Udsigt til beslutningspris

Arbitrum steg 10,3 % i løbet af de sidste 24 timer til $1,20 ved pressetidspunktet. Altcoinens handelsvolumen ramte $507.288.656 efter en bemærkelsesværdig daglig stigning på 145,82%.

I mellemtiden har slumrende hvalers genopståen, timingen og efterfølgende prisstigninger udløst debatter inden for kryptovalutasamfundet. Da Arbitrum er en Ethereum layer2-platform, mener nogle, at kontoabstraktion kan ligge bag de pludselige prishandlinger.

Kontoabstraktion er et koncept, som brugere bruger til at tilpasse deres Ether-konti, så de kan gennemføre mangefacetterede transaktioner uden at være afhængige af smarte kontrakter.