USD/CNY-analyse: Kinesisk yuan kan falde med yderligere 1,65 %

USD/CNY -kursen svæver tæt på det højeste niveau siden juli sidste år, da bekymringerne for Kinas opsving fortsætter. Det sprang til det højeste niveau på 7,24, 7,75 % over det laveste niveau i 2023.

Kinesisk yuan-tilbagetog fortsætter

De fleste vækstmarkedsvalutaer som den tyrkiske lira og den sydafrikanske rand har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det samme gælder for den kinesiske yuan, også kendt som renminbi.

Data indsamlet af TradingView viser, at valutakursen mellem USD og kinesisk yuan har været i en stærk bullish trend i år. Denne præstation skete, da bekymringerne om landets genopretning fortsatte.

De seneste økonomiske tal har været svagere end eksperter. Kinas industriproduktion og forbrugerforbrug har været i en nedadgående spiral. Industriproduktionen steg med 3,5 % år-til-år, hvilket er lavere end medianforventningerne. Detailsalget steg gradvist, mens ungdomsarbejdsløsheden falder.

Andre ledende indikatorer gør det ikke godt. Råvarepriser som kobber og råolie er faldet tocifret i de seneste par måneder. I de fleste perioder klarer disse råvarer sig godt, når den kinesiske økonomi klarer sig bedre.

På trods af alt dette mener myndighederne i Beijing, at økonomien er på vej til at komme sig. I en erklæring sagde premierminister Li Qiang, at økonomien sandsynligvis vil ramme Beijings mål på over 5%. Han tror på, at opsvinget i 2. kvartal bliver hurtigere end i første kvartal. Han advarede også om, at den påståede risikofrihed og nær-shoring sagde:

“Da økonomisk globalisering allerede har gjort verdensøkonomien til en integreret helhed, hvor alles interesser er tæt forbundne, er landene indbyrdes afhængige, indbyrdes forbundet med hinanden, af deres økonomier.”

USD/CNY teknisk analyse

USDCNY-diagram af TradingView

USD/CNY-kursen har været i en stærk bullish tendens i de seneste par måneder. På det daglige diagram er det flyttet til oversiden af Bollinger Bands. Parret er hoppet over de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit.

Derudover sidder parret over nøglesupportniveauet på 6,97, det højeste punkt den 9. marts i år. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtige modstandspunkt på 7,3284, det højeste punkt den 1. november sidste år. Dette mål er omkring 1,65 % over det nuværende niveau.

