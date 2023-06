åbnede i rødt her til morgen, efter at Fed-formand Jerome Powell gentog, at muligheden for endnu et par renteforhøjelser stadig er på bordet.

Fed kunne rejse ved to på hinanden følgende møder

Endnu vigtigere bekræftede han, at centralbanken endda kan vælge at hæve i et aggressivt tempo, hvis arbejdsmarkedet ikke viser tegn på et opsving.

Vi tror på, at der kommer flere restriktioner. Det, der virkelig driver det … er et meget stærkt arbejdsmarked. Jeg ville ikke tage flytning ved på hinanden følgende møder fra bordet.

Da han talte med CNBC’s Sara Eisen på et forum sponsoreret af Den Europæiske Centralbank, anerkendte Powell også en betydelig mulighed for en økonomisk nedtur forude.

Aktiemarkedet er i øjeblikket oppe på tæt på 15 % for året.

Lizzie Evans deler sit syn på S&P 500

Formand Powells bemærkninger ankommer kun uger efter, at FOMC sprang over en renteforhøjelse på sit politiske møde, som Invezz rapporterede her.

Også i tirsdags anbefalede Lizzie Evans – Managing Partner hos Evans May Wealth, investorer at være forsigtige, da benchmarkindekset er gået for langt, for hurtigt.

Det er tid til at dreje rundt og være lidt forsigtig på kort sigt. Vi er langsigtede tyre, men på kort sigt synes jeg, at markedet har bevæget sig meget hurtigt. Nu er det tid til at genoprette balancen. Forfølge ikke FOMO-handlen.

Hun forventer, at S&P 500 vil trække sig tilbage til 4.200-niveauet, før det stiger op igen. Evans foreslog også på CNBC’s ” Worldwide Exchange “, at investorer bruger muligheder for at beskytte sig mod nogle af nedadrettede risikoer.

