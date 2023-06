USD/MXN-prognose: Mexicansk pesos ubarmhjertige tyreløb vinder frem

Den mexicanske peso fortsatte med at stige over for den amerikanske dollar, da landets økonomiske opsving tog fart. USD/MXN -kursen trak sig tilbage til et lavpunkt på 17,06, det laveste niveau siden maj 2016. Den er dykket med mere end 33 % fra det højeste punkt siden april 2020.

Mexicansk pesos styrke fortsætter

Copy link to section

Den mexicanske peso har været en af de bedste valutaer i år. Det er steget med mere end 12 % i år, selvom det amerikanske dollarindeks har bevæget sig sidelæns. Efter at være steget til et højdepunkt på $105,87 i marts, er DXY-indekset faldet med mere end 3% til de nuværende $102,65.

Den mexicanske peso fortsatte med at stige, efter at Bank of Mexico besluttede at lade renten være uændret for anden gang i træk. Det gjorde den, da landets forbrugerinflation fortsatte med at falde. I sin erklæring antydede banken, at den vil lade renterne være uændrede på dette niveau i et stykke tid.

De seneste data viste, at det samlede forbrugerprisindeks faldt til 5,18 % i midten af juni fra 5,84 % i slutningen af maj. Kerneinflationen faldt også fra 7,39 % til 6,91 % i løbet af måneden. For at forklare de seneste mexicanske peso-gevinster skrev en analytiker hos Fitch Ratings, at :

“Den strammere pengepolitiske holdning i forhold til USA har været nøglen til Mexicos peso-appreciering i de seneste måneder, hvilket yderligere har mindsket prispresset fra import.”

Den mexicanske økonomi klarer sig også godt på grund af den stigende tilgang fra virksomheder, efterhånden som spændingerne mellem USA og Kina fortsatte. Data viser, at Mexicos udenlandske direkte investeringer (FDI) i landet steg til over $32,1 milliarder i de første ni måneder af 2022. Det sprang til over $18,4 milliarder alene i marts-kvartalet.

De næste vigtige USD/MXN-nyheder vil være en udtalelse fra Jerome Powell, som vil tale ved et ECB-topmøde i Portugal.

USD/MXN teknisk analyse

Copy link to section

USD/MXN-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD til MXN-kursen har været i en stærk bearish trend i de sidste par måneder. Det har bevæget sig under det vigtige støtteniveau klokken 17.40, det laveste niveau den 15. maj. Det er styrtet under de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit.

MACD-indikatoren har holdt sig under det neutrale niveau siden den 27. marts. Ydermere har Relative Strength Index (RSI) bevæget sig under det neutrale punkt på 50. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgere målretter den vigtige støtte til 16. En bevægelse over modstandspunktet på 17.40 vil ugyldiggøre den bearish-visning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer