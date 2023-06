Fed årlige stresstestresultat: ‘du er mere sikker i de største globale banker’

Bankaktier er i fokus her til morgen, efter at Federal Reserve bekræftede, at de er godt positioneret til at klare en alvorlig recession.

Pro reagerer på Feds årlige stresstestresultater

Copy link to section

Dens årlige stresstest vurderede 23 af de amerikanske banker for en hypotetisk global recession med et 40% ramt af erhvervsejendomme, en kraftig stigning i arbejdsløsheden til 10% og et 38% fald i boligpriserne.

Alle, afslørede centralbanken, bestod den årlige eksamen.

I sin pressemeddelelse sagde Fed, at disse banker vil opretholde minimumskapitalniveauer og fortsætte med at låne ud til både forbrugere og virksomheder på trods af forventede tab til en værdi af hele $541 milliarder. Ifølge Stephen Biggar fra Argus Research:

Dette er et springbræt til andre krav, [inklusive] Basel III Endgame-krav, der sandsynligvis vil flytte kapitalforhold op og mere alvorlige negative scenarier næste år. Så der er stadig en hård vej forude for mange af disse banker.

Er amerikanske bankaktier værd at eje her?

Copy link to section

Banker står over for øget kontrol efter bemærkelsesværdige navne som Silicon Valley Bank, Signature Bank og First Republic Bank kollapsede tidligere i 2023.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at mindre banker ikke gennemgår Feds årlige stresstest. På CNBCs ” Worldwide Exchange ” tilføjede Stephen Biggar:

Jeg tror, du er mere sikker i de største globale banker her, JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley. De er meget sikrere set fra hovedpudeperspektivet. Værdiansættelser er ret overbevisende.

Han lød også positivt på superregionalerne, herunder PNC Financial, US Bancorp og Truist Financial. “XLF” – Financial Select Sector SPDR Fund er i øjeblikket faldet med omkring 3,0% for året.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer