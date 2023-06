USD/JPY prognose, da oddsene for japansk valutaintervention stiger

Den japanske yen fortsatte med at falde, selv efter tegn på en stramning fra Bank of Japan (BoJ) dukkede op. USD/JPY -kursen sprang til det højeste niveau på 144,46, det højeste niveau siden november sidste år. Det er steget med mere end 13 % i år, selv om det amerikanske dollarindeks (DXY) har bevæget sig sidelæns.

Bank of Japan strammes

Den japanske økonomi klarer sig godt. Dets aktiemarked er blevet et af de bedst præsterende i verden. Dets nøgleindekser som Topix og Nikkei 225 er steget til det højeste niveau i over tre årtier, efterhånden som udenlandske investorer hober sig ind.

Yderligere data viser, at økonomien er på vej tilbage. Tal offentliggjort i torsdags viste, at detailsalget steg med 5,7 % i maj efter at være steget med 5,15 i den foregående måned. Det var den 15. måned i træk med vækst i detailsektoren, da turismen boomede. Detailsalget steg med 1,3% på måned-til-måned basis.

Yderligere data viste, at landets husholdningers tillid blev forbedret til 36,2 fra de foregående 36. Dette er et vigtigt tal, da forbrugernes forbrug er en vigtig komponent i den japanske økonomi.

Der er tegn på, at Bank of Japan vil begynde at stramme op på kort sigt. I en erklæring onsdag sagde Kazuo Ueda, den nye BoJ-guvernør, at banken kunne begynde at normalisere politikken på kort sigt, hvis den bliver overbevist om, at inflationen vil stige i 2024. Inflationen forbliver under 2 %, men den har været stigende.

USD/JPY-parret hoppede også efter tegn på, at regeringen vil gribe ind, hvis valutaen fortsætter med at falde. I en erklæring sagde finansministeren, at regeringen holdt øje med valutaen nøje.

I en anden erklæring sagde Masanda Kato, landets valutadiplomat, at regeringen ikke vil udelukke interventioner. Sidste år solgte regeringen over $65 milliarder i valutareserver, da USD til JPY- kursen sprang til 150. En svagere japansk yen skader mange virksomheder, der er afhængige af import.

USD/JPY teknisk analyse

USD/JPY-diagram af TradingView

USD/JPY-kursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Det startede året på 126 og er nu steget til 144. Senest bevægede parret sig over det vigtige modstandsniveau på 138, det højeste niveau den 7. marts. Det har bevæget sig over 50-dages glidende gennemsnit.

Samtidig er oscillatorer som Relative Stenth Index (RSI), Stokastisk Oscillator og MACD flyttet til det overkøbte niveau. Derfor er der en sandsynlighed for, at parret vil genteste støtten til 138,76, da håbet om interventioner stiger.