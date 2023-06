USD/VND: Vietnam dong udsigter efter stærke udenlandske direkte investeringer og detailsalg

Den vietnamesiske dong sprang til det højeste niveau siden 9. juni, da investorerne reagerede på de stærke økonomiske data. USD/VND-parret trak sig tilbage til et lavpunkt på 23.366, hvilket var lavere end denne måneds højeste på 23.547. Det er faldet med næsten 2 % i år.

Vietnams økonomi er i bedring

Der er ligheder mellem Vietnam og den mexicanske økonomi. De to lande oplever, at deres økonomier klarer sig godt, mens virksomheder fortsætter med at flytte fra Kina. De har en enorm ungdommelig befolkning, der er veluddannet.

De seneste data viste, at Vietnams økonomi voksede med 4,14 % i første kvartal efter en vækst på 3,285 i det foregående kvartal. Yderligere data viste, at inflationen er aftagende efter at være steget til 2,0 % i maj fra de tidligere 2,43 %.

Udenlandske investorer allokerer midler til Japan. Udenlandske direkte investeringer steg med mere end $10,02 milliarder i maj fra de tidligere $7,6 milliarder. I alt er udenlandske direkte investeringer vokset i alle måneder i år, og de er i øjeblikket på over 30 milliarder dollars.

Yderligere data viste, at Vietnams industriproduktion steg med 2,8%, mens detailsalget steg med over 6,5%. Dets handelsoverskud voksede til over 2,58 milliarder dollars. Disse tal viser, at den vietnamesiske økonomi klarer sig godt.

I mellemtiden er den vietnamesiske centralbank begyndt at gribe ind i et forsøg på at overlade økonomien. I sidste uge besluttede banken at sænke renten for anden måned i træk. Det sænkede renten med 50 basispoint, hvilket bringer den elektroniske interbankrente til 5 % og refinansieringsrenten til 4,5 %.

Når man ser fremad, vil USD/VND-kursen reagere på de kommende data for amerikanske BNP og personlige forbrugsudgifter (PCE). Disse tal kommer en dag efter, at Jerome Powell antydede, at Fed vil fortsætte med at hæve renterne.

USD/VND prognose

USD/VND-kursen er et tyndt handlet valutapar. På det daglige diagram ser vi, at parret har bevæget sig sidelæns de seneste par dage. Det har bevæget sig under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Det gennemsnitlige sande område (ATR) har været i en nedadgående tendens, hvilket signalerer, at der er begrænset volatilitet.

Derfor vil USD til VND-parret sandsynligvis forblive i dette interval i et stykke tid. Flere ulemper vil blive bekræftet, hvis det bevæger sig under den vigtige støtte på 23.283. Hvis dette sker, vil parret falde til den næste support på 23.200.