USD/CHF: Schweiziske franc afstiver modvind, når inflationen aftager

USD/CHF -kursen vippede opad i mandags, da investorerne reagerede på det opmuntrende schweiziske forbrugerprisindeks (CPI). Parret steg til et højdepunkt på 0,900, højere end sidste fredags lave på 0,8935.

Opmuntrende schweiziske inflationsdata

Copy link to section

Schweiz rapporterede opmuntrende forbrugerinflationsdata mandag. Ifølge landets statistikbureau faldt den samlede inflation kraftigt i juni. Det primære CPI faldt til 0,1 % i juni fra de tidligere 0,3 %. Dette fald var bedre end medianestimatet på 0,2 %.

Den schweiziske inflation trak sig tilbage til et år-til-år lavpunkt på 1,7 %, lavere end de tidligere 2,2 %. Det betyder, at den schweiziske inflation bevægede sig under den schweiziske nationalbanks mål på 2,0 %, hvilket er et vigtigt skridt.

På trods af dette træk mener analytikere, at SNB vil bevare sin høgagtige tone i år. De fleste økonomer forventer, at banken vil hæve renten med 0,25 %, når den mødes i september i år.

En anden CHF-nyhed kom fra Procure, som offentliggjorde den seneste PMI-rapport. Dataene viste, at landets PMI sprang fra 43,2 i maj til 44,2 i juni i år. Selvom dette var en forbedring, forblev det under 50, hvilket betyder, at fremstillingssektoren stadig er i nedgang.

Når man ser fremad, vil den næste vigtige USD/CHF-katalysator være de kommende amerikanske jobtal, der er planlagt til fredag. Økonomer forventer, at dataene viser, at arbejdsmarkedet svækkedes en smule i juni. De forventer også, at arbejdsløsheden forblev på et lavt niveau i flere årtier.

De fleste analytikere forventer, at Fed vil genoptage sine renteforhøjelser senere på måneden. De seneste tal har vist, at den amerikanske økonomi stadig var stærk. Boligsektoren klarer sig godt, mens detailsalget holder sig stabilt.

USD/CHF teknisk analyse

Copy link to section

USD/CHF-diagram af TradingView

USD til CHF-prisen har bevæget sig sidelæns i de seneste par dage. I denne periode har parret bevæget sig under det vigtige niveau på 0,9051, det laveste niveau i februar. Undervejs har parret bevæget sig lidt under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

USD/CHF har dannet et lille bearish flagmønster, som er et bearish tegn. Derfor vil parret sandsynligvis have et bearish breakout i de kommende uger, da handlende ser på det laveste år til dato på 0,8827.