Indiens regering udgiver den første liste over 30 kritiske mineraler

I sidste uge udgav den indiske regerings ministerium for minedrift sin meget ventede rapport fra udvalget for identifikation af kritiske mineraler.

Med udgangspunkt i den kombinerede amerikanske, europæiske og australske erfaring med kritiske materialepolitikker, bemærkede rapporten, at en “ideel definition” af kritiske mineraler i den indiske kontekst ville være følgende:

Kritiske mineraler er de mineraler, der er essentielle for økonomisk udvikling og national sikkerhed, (mens) mangel på tilgængelighed af disse mineraler eller endda koncentration af eksistens, udvinding eller forarbejdning af disse mineraler på få geografiske steder kan føre til forsyningskædens sårbarhed og forstyrrelse.

Disse mineraler betragtes som ‘kritiske’, da de forventes at spille en stadig større rolle i fremtidens økonomier, især i højteknologisk elektronik, telekommunikation, transport og forsvarsapplikationer.

Desuden bliver de mere og mere centrale for de netto nul-baner, som landene sandsynligvis vil følge.

Regeringens rapport overvejer specifikt vanskelighederne ved udvinding og forarbejdning af mineralerne samt potentialet for afbrydelse af forsyningskæden.

Udvalgsproces

Copy link to section

For at identificere kritiske mineraler af strategisk betydning nedsatte ministeriet i november 2022 et udvalg på syv medlemmer.

Under udarbejdelsen af listen forsøgte udvalget at lægge grunden til et økosystem, der kunne løse flere mål, herunder støtte økonomisk vækst, jobskabelse og konkurrenceevne; forskning, innovation og udforskning; styrkelse af globale partnerskaber; sikring af råvaresikkerhed til landets forsvarsbehov; og fremme af klima- og miljøbeskyttelse.

Som følge heraf undersøgte udvalget også etableringen af en ende-til-ende værdikæde, som omfattede opstrøms efterforskning, opstrøms minedrift, forarbejdning, raffinering og metallurgi, fremstilling og industrielle applikationer samt materialegenvinding og genanvendelse.

Mineraler blev identificeret gennem en omfattende tre-trins proces,

Identificerede 69 elementer, der blev klassificeret som kritiske i store økonomier som Australien, USA, Canada, Japan og Sydkorea.

Der blev afholdt møder med ministerier med ansvar for sektorer af vital betydning inden for områderne elproduktion og distribution, atomenergi, vedvarende energi, gødning, elektronik og sjældne jordarters metaller. Dette trin gjorde det muligt for udvalget at identificere mineraler, der var mest kritiske i den indiske kontekst.

Udvalget arbejdede derefter “på at udlede et kritikalitetsindeks” i samråd med Det Internationale Energiagentur og forskningseksperter med ekspertise i Den Europæiske Unions metodologi, som betragtede både “økonomisk betydning og forsyningskæderisici.”

Europa-Kommissionen udsendte sin første liste over kritiske råmineraler i 2011 og har fortsat opdateret den hvert tredje år, hvilket giver en god skabelon til at tænke over den aktuelle udfordring.

Inden for ‘Økonomisk betydning’ analyserede udvalget afbrydelsespotentiale, et substituerbarhedsindeks, GVA-multiplikator-score og et tværgående indeks.

Rammen for “forsyningsrisiko” så på forvaltningsspørgsmål, herunder licensering, genanvendelsesprocenter ved udtjent levetid og potentiale for nyttiggørelse, importafhængighed og selvforsyning samt spørgsmål om substituerbarhed.

I den endelige liste over kritiske mineraler inkluderede udvalget således elementer, som den vurderede at være af både høj ‘Økonomisk betydning’, høj ‘Supply Chain Risk’ og en del af listen oprettet i andet trin.

Rapporten identificerede tre højpotentielle værdikæder, som var ren teknologi, informations- og kommunikationsteknologi (såsom halvledere) og avanceret fremstilling.

Forsvars- og sikkerhedsteknologier indgik også i værdikædeanalysen.

Ved at bruge denne ramme og tage højde for andre variabler, såsom Indiens nettoimportafhængighed og reserveposition, identificerede udvalget 30 kritiske mineraler, som er tilgængelige i tabellen nedenfor:

Kritiske mineraler Værdikæde Større applikationer Tilgængelighed i Indien Antimon Avanceret fremstilling; Ren teknologi Flammehæmmere, bly-syrebatterier, blylegeringer, plast (katalysatorer og stabilisatorer), glas og keramik Ingen påviste reserver Beryllium Avanceret fremstilling Bilkomponenter: Transport og forsvarsfremstilling af maskiner, elektronisk udstyr og telekommunikationsudstyr Ikke tilgængelig Bismuth Avanceret fremstilling Kemikalier, lægemidler, støbning af jern Ikke tilgængelig Cadmium Avanceret fremstilling Batterier, pigmenter, belægninger Installeret kapacitet på 913 TPA Kobolt Ren teknologi Elektriske køretøjer, batterier, korrosionsbestandige legeringer, rumfartsapplikationer, pigmenter og farvestoffer Ikke tilgængelig Kobber Avanceret fremstilling; Ren teknologi Elektriske og elektroniske produkter, elektriske ledninger, solpaneler, bilindustrien Indenlandsk forsyning er kun 4 % af behovet Gallium IKT Halvledere, integrerede kredsløb, LED’er Gallium genvindes som et biprodukt, mens der produceres aluminiumoxid Germanium Avanceret fremstilling; Ren teknologi; IKT Optiske fibre, satellitter, solceller Ikke tilgængelig Grafit Ren teknologi Batterier, smøremidler, brændselsceller til elbiler Reserver på 9 millioner tons Hafnium Avanceret fremstilling Superlegering, katalysatorprækursor, halvledere, oxid til optiske, atomreaktorer Findes i Zirconiumforbindelser, som er produceret indenlandsk Indium Avanceret fremstilling Elektronik (bærbare, LED-skærme/-tv’er, smartphones) og halvledere Ikke tilgængelig Lithium Ren teknologi; Forsvars- og sikkerhedsteknologier Elektriske køretøjer, batterier, glasvarer, keramik, brændstoffremstilling, smøremidler Der er fundet 5,9 millioner tons lithiumreserver* Molybdæn Avanceret fremstilling Stållegeringer, pigment og farvestoffer, katalysator, elektrisk og elektronisk udstyr Ikke tilgængelig Niobium Avanceret fremstilling; Ren teknologi Byggeri, Transport Ikke tilgængelig Nikkel Avanceret fremstilling; Ren teknologi; Forsvars- og sikkerhedsteknologier Rustfrit stål, solpaneler, batterier, rumfart, forsvarsapplikationer og elbiler Produktionen af nikkelsulfat og koboltsulfat er 7500TPA PGE (platingruppe) Avanceret fremstilling Auto Catalyst, Smykker, Medicin, Elektronisk Udstyr Brugt af militæret Cirka 16 tons reserver til rådighed Fosfor Avanceret fremstilling Mineralsk gødning Betydelige reserver til rådighed Potaske Avanceret fremstilling Kemisk gødning, blødgøringsmiddel 90%+ reserver er tilgængelige i Rajasthan REE Ren teknologi; Forsvars- og sikkerhedsteknologier Permanente magneter til elgeneratorer og motorer, katalysator, polering, batterier, elektronik, forsvarsteknologier, vindenergisektoren, luftfart og rumteknologi Cirka 12 tons monazit tilgængelig, hvoraf 55% – 65% er sjældne jordarters oxider Rhenium Avanceret fremstilling Superlegeringer, rumfart og maskiner, katalysatorer i olieindustrien Ikke tilgængelig Selen Avanceret fremstilling Elektrolytisk, mangan, glas, pigmenter I øjeblikket ingen produktion Silicium Avanceret fremstilling; IKT Halvledere, elektronik og transportudstyr, maling, aluminiumslegeringer Rapporteret produktion på 59.000 tons i henhold til 2022-data Strontium Avanceret fremstilling Legeringer af aluminium, pigmenter og fyldstoffer, glas, magneter, pyrotekniske applikationer Ikke tilgængelig Tantal Avanceret fremstilling; Ren teknologi Kondensatorer, superlegeringer, karbider, medicinsk teknologi Ikke tilgængelig Tellur Ren teknologi Solenergi, termoelektriske enheder, gummivulkanisering Ingen produktion Tin Avanceret fremstilling Luftfart, byggeri, boligindretning, elektronik, smykker og telekommunikation Produceret som koncentrater og metal i Chhattisgarh Titanium Avanceret fremstilling; Ren teknologi; Forsvars- og sikkerhedsteknologier Luftfarts- og forsvarsapplikationer, Kemikalier og Petrokemikalier, Pigmenter, Polymerer Titanium svamp faciliteter er placeret i Kerala Wolfram Avanceret fremstilling Mølle- og skæreværktøj, mine- og konstruktionsværktøjer, katalysatorer og pigmenter, luftfart og energianvendelser, wolframcarbid Ikke tilgængelig Vanadium Avanceret fremstilling; Ren teknologi Legeringer, Batterier Estimerede V2O5-reserver på 64.594 tons Zirkon Avanceret fremstilling; Ren teknologi Højværdi kemisk fremstilling og elektroniksektoren Opnået som et biprodukt under udvinding af tungt mineralsand Kilde: GoI Ministry of Mines; * Indiens geologiske undersøgelse

Håndtering af importafhængighed

Copy link to section

I øjeblikket er Indien afhængig af partnerlande for et væld af kritiske mineraler. I fremtiden vil embedsmænd søge at koncentrere indsatsen om at diversificere kilder og opbygge indenlandsk kapacitet for nogle af de mineraler, der er anført nedenfor.

Source: GoI Ministry of Mines; Australia Trade and Investment Comm.

Landbrugshensyn

Copy link to section

Et unikt træk ved Indiens strategi er vægten tillagt gødningsmineraler (f.eks. stenfosfater, potaske) for at sikre fødevaresikkerhed og tilstrækkelige ressourcer til landbrugssektoren, som tegner sig for over en femtedel af BNP.

Derudover er Indien den største eksportør af ris i verden, samt en stor eksportør af hvede.

Næste skridt

Copy link to section

En rapport i en førende engelsk avis, The Print, bemærkede,

Ifølge eksperter i sektoren, selv i dag, er kun omkring 10-20 procent af Indiens reelle potentiale i forhold til kritiske mineraler blevet undersøgt.

Rapporten tilføjer,

Udvalget anbefaler også, at der oprettes et center for ekspertise for kritiske mineraler (CECM) i Mineministeriet. Center of Excellence vil med jævne mellemrum opdatere listen over kritiske mineraler for Indien og underrette den kritiske mineralstrategi fra tid til anden.

Yderligere,

Udvalget er af den opfattelse, at der skal udføres en detaljeret statistisk øvelse for præcis beregning af forskellige faktorer, såsom substituerbarhedsindeks, mineralgrænseindeks, importafhængighed osv. Hvis det anses for nødvendigt, kan der derfor nedsættes et særskilt underudvalg. af Mineministeriet for udelukkende at udarbejde formlen til at udvikle kritikalitetsindekset.

Sekretæren for Mineministeriet, Mr. Vivek Bhardwaj, bemærkede, at en sådan rapport har hjulpet med at identificere de mest afgørende områder for at forstærke indsatsen og reducere afhængigheden af andre lande.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.