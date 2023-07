Kobberpriserne kan stige ti gange – siger milliardærinvestor

Kobberpriserne er kommet under intenst pres i de sidste par måneder, da bekymringerne for efterspørgslen fortsatte. Metallet handlede til $3,75, hvor det har været for nylig. Denne pris er faldet med mere end 13 % fra sit højeste niveau i år.

Bekymringer om efterspørgsel fortsætter

Kobberprisen har bevæget sig sidelæns på det seneste, da bekymringerne om den globale økonomi fortsatte. Data offentliggjort i denne uge viste, at Kinas og europæiske PMI’er for fremstilling var lavere end forventet i juni. Den samme tendens sker i servicesektoren, hvor PMI’erne ikke levede op til forventningerne.

Der er også tegn på, at den amerikanske økonomiske vækst aftager. Fed-referat offentliggjort i onsdags afslørede, at embedsmænd mener, at landets økonomi vil aftage på grund af den strammere likviditet i banksektoren og højere renter.

Dr. Copper har en tendens til at være meget følsom over for den globale økonomis ydeevne, fordi det er meget udbredt i følsomme områder af økonomien. Kobber er meget udbredt i det elektriske køretøj fremstillings-, forsynings- og byggesektoren.

På den positive side er kobberlagrene faldet til det laveste niveau i 2008, som vi skrev her. Og i et nyligt interview hævdede Robert Friedland, en legendarisk spiller i kobberindustrien, at priserne kunne blive ved med at stige. Friedland er milliardærgrundlæggeren af Ivanhoe, et førende mineselskab.

https://www.youtube.com/watch?v=XorCJXL_fPE

Han lavede tre nøglesager til kobber. For det første mener han, at efterspørgslen efter kobber vil fortsætte med at stige i de kommende år, mens opsvinget bliver ved med at stige. Denne efterspørgsel vil også springe, efterhånden som landene går over til ren energi.

For det andet bliver minedrift af kobber mere udfordrende på grund af topminernes alder. Endelig bemærkede han, at andre metaller som molybdæn er fordoblet. Som sådan mener han, at kobberpriserne kan stige ti gange på lang sigt.

Prognose for kobberpriser

Kobberdiagram af TradingView

Ser vi på det daglige diagram, ser vi, at kobberpriserne har bevæget sig sidelæns de seneste par dage. Metallet har bevæget sig lidt under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Vigtigst af alt har det dannet et symmetrisk trekantmønster, som jeg har vist i orange. MACD er flyttet til det neutrale punkt.

Derfor, når trekantsmønsteret nærmer sig dets sammenløbsniveau, er der en sandsynlighed for, at kobber snart vil have et større udbrud eller sammenbrud. Hvis dette sker, vil støtte- og modstandsniveauerne for at se på $3,50 og $4.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.