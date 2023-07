USD/INR: Rupee-prognose, da Fed og RBI peger på divergens

Den indiske rupi trak sig tilbage til det laveste niveau siden 13. juni efter de høgagtige Federal Reserve-protokoller. USD/INR -prisen steg til et højdepunkt på 82,45, hvilket var meget højere end denne uges laveste på 81,73.

Hawkish Fed minutter

USD til INR-kursen sprang efter de seneste Fed-minutter. Disse referater, som blev offentliggjort onsdag, viste, at banken var forpligtet til mere gradvise renteforhøjelser for at bekæmpe den høje inflation.

Data offentliggjort i juni viste, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) faldt til 4 % i maj. Kerneinflationen, som ekskluderer de volatile fødevare- og energipriser, faldt gradvist og nåede 5,6 %.

Derfor mener de fleste Fed-embedsmænd, at flere renteforhøjelser er nødvendige for at bekæmpe denne inflation. Alligevel advarede Fed om, at disse renteforhøjelser, kombineret med den stramme likviditet i banksektoren, vil føre til mere afmatning af den amerikanske økonomi.

De seneste data har tegnet et rosenrødt billede af USA. For eksempel går boligsektoren godt, mens arbejdsmarkedet fortsat er stramt. USA tiltrækker også mange store producenter i halvleder- og ren energiindustrien.

Den næste vigtige katalysator for USD/INR-prisen vil være den kommende non-farm payroll (NFP). Som jeg skrev i denne artikel , mener de fleste analytikere, at arbejdsmarkedet aftog lidt i juni. De forventer, at økonomien tilføjede over 220.000 job, mens arbejdsløsheden forblev på 3,7%.

Mens Fed forventes at hæve renten, mener analytikere, at Reserve Bank of India (RBI) enten vil lade renten være uændret eller sænke dem i fjerde kvartal. Indiens inflation nærmer sig RBI’s mål, mens der er tegn på mere økonomisk afmatning. De seneste tal viste, at landets inflation faldt til et lavpunkt i 20 måneder.

USD/INR prognose

USD/INR-diagram af TradingView

4H-diagrammet viser, at USD til INR-kursen fik et bullish comeback i denne uge. Da det steg, rykkede parret over det vigtige modstandsniveau på 82,17, det højeste punkt den 20. juni i år. Den sprang også over modstandsniveauet på 82,23 (lav fra 1. juni).

USD/INR-parret bevægede sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste nøglemodstandsniveau på 82,50. Et træk over dette niveau vil bringe det næste niveau på 82,68 at se.

