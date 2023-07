Er det tid til at købe det britiske pund, når spekulanter rejser bullish bets?

Mircea Vasiu er markedsanalytiker hos Invezz, og har skrevet om aktiemarkedet og valutahandel i omtrent et årti. Mircea udnytter… læs mere

I dag er den første fredag i måneden, og derfor er Non-Farm Payrolls-udgivelsen i USA den, der virkelig vil flytte finansmarkederne. Især valutamarkedet er meget følsomt over for dataene, da det hurtigt reagerer på udviklingen på det amerikanske jobmarked.

Fordi Fed har et dobbelt mandat (dvs. prisstabilitet og jobskabelse), bevæger markedet sig i forventning om, hvad centralbanken vil gøre næste gang. Men nogle tendenser er større end blot én økonomisk udgivelse.

Derfor, uanset hvad jobdataene i USA vil vise i dag, er det svært at ignorere den bullish trend på GBP/USD -valutaparret.

Spekulanter satser på pundet, når det stiger over hele linjen. Det er op mod dollaren, men også mod euroen og andre peers.

GBP/USD er på vej til 1.30 og derover

Det vigtigste GBP- valutapar er GBP/USD, også kendt som kabel. Det handles i øjeblikket til 1,2740, højere med mere end syv store cifre (dvs. 700 pips) end det niveau, det startede på året.

På trods af styrken i 2023, favoriserer oddsene mere opad for pundet. Et omvendt hoved- og skuldermønster peger på en bevægelse et godt stykke over 1,30.

Markedet nåede bunden i oktober 2022 og steg fra under 1,05 til de nuværende niveauer. Det dannede en række højere højder og højere nedture, typiske for bullish markeder, hvilket gjorde det vanskeligt at etablere en kort position.

Selv den omvendte hoved- og skulderhalsudskæring blev testet igen, i endnu et trin for at bekræfte det bullish vendemønster.

Udover at det tekniske billede favoriserer pundet, peger det fundamentale også på det samme resultat. De to centralbanker, Bank of England og Federal Reserve i USA, er på divergerende vej.

På den ene side hævede Bank of England bankrenten med 50bp på sit sidste møde. På den anden side holdt Fed en pause, og tendensen vil sandsynligvis fortsætte.

Alt i alt bydes pundet på tværs af FX-dashboardet, og der er mere plads til, at GBP/USD kan rykke frem, uanset hvad NFP-dataene viser i dag.