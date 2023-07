GBP/TRY: Pund til lira udsigter efter Tyrkiet hæver skatterne

Den tyrkiske lira fortsatte med at skride fredag, da Erdogan-administrationen øgede skatterne for at finansiere dens bestræbelser på at reparere jordskælvet. Vekselkursen mellem pund og lira (GBP/TRY) steg til 33,25, mens USD/TRY-kursen sprang til 26,08.

Tyrkiet hæver skatterne

Tyrkiet er i stor modvind. Inflationen er fortsat høj på trods af afkøling i juni. Data offentliggjort i denne uge viste, at den samlede inflation steg 3,92 % MoM, bedre end medianestimatet på 4,4 %.

Inflationen steg 38,21 % i løbet af måneden, også lavere end de tidligere ventede 39,47 %. Inflationen er faldet i de seneste otte måneder i træk.

Situationen kan dog snart ændre sig, efterhånden som den tyrkiske lira fortsætter. I alt er liraen faldet med næsten 40 % i år, hvilket gør det dyrt for importørerne. Valutaen genoptog sit frie fald efter Erdogan vandt det sidste parlamentsvalg.

Inflationen kan også forværres, efter at Tyrkiet besluttede at hæve skatterne, da det leder efter midler til dets bestræbelser på at genopbygge jordskælvet. Det hævede merværdiafgiften (moms) til 20 % fra de tidligere 18 %. Desuden vil momsen på basisvarer som basisfødevarer og tekstiler også stige til 10 %.

Selvom skattestigningen på 2 % virker lille, kan dens indvirkning på forbrugerforbruget og inflationen være alvorlig. Skattestigningen er også bemærkelsesværdig, da den kommer få måneder efter, at Erdogan øgede de offentlige lønninger.

Regeringen annoncerede en stigning på 55 % i lønningerne, hvilket også kan føre til mere prispres. Tjenestemandslønningerne steg med 30 pct. Derfor er resultatet af alt dette, at den tyrkiske lira sandsynligvis vil fortsætte med at forværres i de kommende måneder.

GBP/TRY prognose

GBP/TRY diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at GBP til lira-kursen har været i en stærk bullish trend i de sidste par måneder. Den er steget de seneste tre dage i træk. Parret har bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det overkøbte niveau.

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste nøglemodstandsniveau på 35. Et træk under nøgleunderstøttelsesniveauet ved 30 vil ugyldiggøre det bullish synspunkt.

