Hvede pris seler til en kofanger Rusland, EU, Indien høst

Hvedepriserne har slettet det meste af stigningerne i sidste måned, da investorerne ser den kommende kornaftale udløbe. Efter at have toppet på $752 i juni, er prisen faldet med mere end 15% til $638, hvilket betyder, at den er flyttet til en korrektion.

Erdogan og Zelensky mødes

Den største hvede nyhed på fredag er det kommende møde mellem den tyrkiske og ukrainske præsident. Zelensky er allerede rejst til Tyrkiet, hvor han vil fortælle om NATOs medlemskab og den udløbende kornaftale.

De fleste analytikere mener, at kornaftalen vil blive forlænget, da det vil være gavnligt for Rusland, som har store lagre.

Hvedepriserne er også faldet på grund af den igangværende høje høst i de fleste dele af Rusland, inklusive Nordkaukasus-regionen. Den seneste WASDE-rapport sagde, at Rusland vil producere 85 tons hvede, omkring 3,5 millioner over det tidligere skøn.

Rusland bruger hvede og andre landbrugsprodukter for at få løftestang, efterhånden som de geopolitiske spændinger stiger. Dens mål er at vinde markedsandele og derefter bruge det som løftestang på verdensscenen. Som følge heraf er der sandsynlighed for, at disse manøvrer vil presse priserne kraftigt ned.

Indiens produktion er også stigende. WASDE-rapporten viste, at Indien vil producere 113 millioner tons, en stigning på omkring 3,5 millioner tons. Yderligere forventes EU at producere 113 millioner tons, mens Ukraines produktion vil stige med 1 million tons.

Derfor vil verden se flere forsyninger af hvede i år. Efterspørgslen forventes også at stige. USDA forventer, at det globale forbrug vil stige med 4,4 millioner tons til 796 millioner tons. Rapporten tilføjede :

“ Verdenshandelen er hævet med 2,9 millioner tons til 212,6 millioner på grund af øget eksport fra Rusland, EU, Indien og Ukraine. Forventede globale slutlagre for 2023/24 øges med 6,4 millioner tons til 270,7 millioner, hovedsagelig på grund af stigninger for Indien, Rusland og EU.”

Hvede pris prognose

Det daglige diagram viser, at hvedepriserne har været nedadgående i de seneste måneder. Det toppede med $1.324 i 2022 og faldt til et lavpunkt på $568 i juni og steg til $768.

Nu er hvede faldet under oversiden af den nedadgående kanal vist i sort. Det har også bevæget sig lidt under 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit. Derfor er stien for den mindste modstand bearish, hvor det næste niveau at se er på $568, den nederste side af den faldende kanal.

