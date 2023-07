Stigende U-6, deltidsjob og nedjusteringer rejser tvivl om arbejdsmarkedets styrke

I den senesterapport om beskæftigelsessituationen udgivet af Bureau of Labor Statistics (BLS) steg lønningerne uden for landbruget (NFP) med 209.000 for juni måned, mens beskæftigelsesfrekvensen faldt til 3,6 %.

NFP-tallet overgik industriens forventninger på 224.000-230.000.

Som i en tidligere artikel, der citerer ZeroHedge, er dette første gang, at det faktiske antal faldt under konsensusforventningen i 15 måneder.

Underperformancen kom på trods af stigningen i antallet af private ADP-ansættelser rapporteret i går.

Kan det være et signal om, at arbejdsmarkedets formuer vender til det værre?

Siden marts 2022 har arbejdsløsheden fortsat ligget mellem et historisk lavpunkt på 3,4 procent og 3,7 procent.

Rapportstruktur

Beskæftigelsessituationsrapporten offentliggør data fra to undersøgelser.

Den ene er etableringsundersøgelsen (kendt for NFP-tallene) og den anden er husstandsundersøgelsen, som giver beskæftigelsesniveauet.

Som diskuteret i sidste måneds stykke refererer beskæftigelse til følgende,

… personer (16 år eller derover), der har arbejdet 1 time eller mere i den uge, hvor undersøgelsen blev gennemført. Dette kan være i en professionel organisation, deres egen virksomhed eller en gård. I tilfælde af en familievirksomhed medregnes også ulønnede arbejdere, hvis de arbejder mere end 15 timer i løbet af ugen. Beskæftigelse omfatter også arbejdere, der var midlertidigt fraværende fra arbejde under en række forskellige scenarier, herunder ferie, sygdom, personlige problemer og en række andre årsager. Det vigtigste er, at mens ansættelsestallet tælles op, tælles hver arbejder kun én gang, selvom de arbejder i flere job.

NFP bruger dog en anden metode og tæller alle ansatte, der udelader landarbejdere, men er sårbar over for dobbelttælling.

Mike Shedlock, en velkendt økonomisk blogger og registreret investeringsrådgiver, bemærkede,

Disse skævvridninger sænker kunstigt arbejdsløshedsprocenten, øger kunstigt fuldtidsbeskæftigelsen og øger kunstigt lønjobrapporten hver måned.

Ikke-landbrugsløn

Som nævnt ovenfor steg NFP’er med 209.000, og de største gevinster kom fra regeringen (60.000), sundhedspleje (41.000), social bistand (24.000) og byggeri (23.000).

Dette var et godt stykke under det halvårlige gennemsnit på 278.000 om måneden hidtil i 2023 og er et markant skridt ned fra gennemsnittet på 399.000 om måneden i 2022.

Regeringens ansættelser er dog eksploderet i år med et gennemsnit på 63.000 om måneden i 2023, næsten tredoblet gennemsnittet i 2022 på 23.000.

Det er en indikation af, at ansættelsen i andre sektorer i gennemsnit er faldet drastisk, mens statslige arbejdspladser delvist kompenserer for dette efterår.

Blandt sundhedsarbejdere, i modsætning til månedens tendens, registrerede tandlæger et fald på 7.000 job.

Byggesektoren havde en stærk fremgang med i gennemsnit 15.000 ansættelser om måneden i 2023, et fald fra 22.000 i 2022.

Timeløn

Timeindtjeningen viste fortsat stærk vækst på 0,4 % MoM sammenlignet med et estimat på 0,3 %.

På årsbasis giver det en stigning på 4,4 %, hvilket er alt for højt til at bringe inflationen ned på 2 %.

Dette tyder på, at Federal Reserve bliver nødt til at fortsætte med at stramme til på trods af, at NFP’erne underskrider markedets forventninger.

CME FedWatch Tool, som stod på 92,4 % for en stigning på 25 bps efter offentliggørelsen af gårsdagens rapport om arbejdsløshedskrav (hvoraf kommentaren er tilgængelig her), er blevet skubbet endnu højere til 94,9 % i skrivende stund.

Den gennemsnitlige arbejdsugestid steg med 0,1 time til 34,4 timer for juni måned.

NFP-revisioner

På trods af den moderate underperformance af NFP-tallene i juni, er den reelle reduktion kommet gennem revisionerne.

April NFP blev revideret kraftigt nedad fra 294.000 til 217.000 eller med 77.000.

Tallene for maj, der overraskede alle, er også blevet nedjusteret med 33.000 til 306.000.

De samlede revisioner for april og maj er således 110.000 under tidligere rapporter, mens tallene for juni var 15.000 under konsensusforventningerne.

Husstandsundersøgelse beskæftigelse

Beskæftigelsesniveauet steg med 273.000 fra 160.721.000 i maj 2023 til 160.994.000 i juni 2023.

Arbejdsdeltagelsen forblev stabil på 62,6 % for en fjerde måned i træk.

Deltidsarbejde

Antallet af arbejdere, der er klassificeret som “deltidsarbejde af økonomiske årsager”, steg med 452.000 til 4,2 millioner i juni.

Det er arbejdstagere, som foretrækker fuldtidsarbejde, men ikke kunne få det, enten fordi deres timer var blevet reduceret, eller de ikke var i stand til at sikre sig en fuldtidsstilling.

Hver af disse kategorier tegnede sig for henholdsvis 308.000 og 124.000 job.

Dette er et bekymrende tegn og indikerer, at arbejdsmarkedet ikke er i stand til at imødekomme jobefterspørgslen, i hvert fald i nogle tilfælde.

‘Deltid af ikke-økonomiske årsager’ faldt med 597.000.

Det er arbejdere, der måtte tage et deltidsjob på grund af personlige problemer såsom børnepasning.

Kontrast NFP og beskæftigelse

Source: BLS, FRED

I henhold til BLS,

En beskæftigelsesændring over måneden på omkring 130.000 er statistisk signifikant i etableringsundersøgelsen.

Vi ved dog, at NFP kan lide under dobbelttælling, hvilket indfører usikkerhed i arbejdsmarkedets styrke.

På den anden side har beskæftigelsesniveauet fra husstandsundersøgelsen været vedvarende ustabilt og har i nogle tilfælde bevæget sig i den modsatte retning af ændringen i NFP’er, hvilket øger usikkerheden.

Her,

…tærsklen for en statistisk signifikant ændring i husstandsundersøgelsen er omkring 600.000.

I en kommentar til BLS-rapporten som helhed, især i betragtning af de skarpe revisioner i den seneste tid, tilføjede Shedlock,

…vi kan ikke med stor tillid foreslå, at disse rapporter giver et nøjagtigt billede af hverken job eller beskæftigelse.

Sidste tanker

I denne måned ser overskrifterne ikke ud til at være særligt bemærkelsesværdige, selvom de til en vis grad underperformerede markedets forventninger.

Den gennemsnitlige timeløn er forhøjet og tyder på, at Fed bør fortsætte med at hæve.

Mike Maharrey, administrerende redaktør af SchiffGold bemærkede imidlertid,

…og mange af disse job er igen folk, der får andet job tredje job deltidsjob, der prøver at håndtere de stadigt stigende omkostninger ved alting.

Derudover endte et FEDS Notes- stykke udgivet af Federal Reserve den 23. juni 2023 på en alarmerende note,

Med andelen af kriseramte virksomheder i øjeblikket på omkring 37 procent, tyder vores estimater på, at den seneste stramning af politikken sandsynligvis vil have effekter på investeringer, beskæftigelse og den samlede aktivitet, som er stærkere end i de fleste stramningsepisoder siden slutningen af 1970’erne.

I betragtning af de økonomiske ødelæggelser i 1970’erne og de amerikanske virksomheders tilstand i dag, kan Fed fortsætte med at stige, især i betragtning af de ukendte om monetære forsinkelser?

Desuden, mens arbejdsløsheden (U-3) faldt fra 3,7 % til 3,6 %, U-6, steg et meget mere omfattende mål fra 6,7 % til 6,9 %.

U-6 tegner sig for alle arbejdere i økonomien, der aktivt søger arbejde, men forbliver arbejdsløse.

Igen kan en udtømt arbejdsstyrke på grund af masseudgange siden pandemien føre til en vedvarende undervurdering af U-6-målet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.