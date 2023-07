USD/JPY-prognose: Bullish mønster danner sig forud for amerikanske NFP-data

USD/JPY -kursen drev nedad efter den stærke ADP-jobrapport. Det trak sig tilbage til et lavpunkt på 144, hvilket var et par point under denne uges højeste på 145,06. Parret ligger fortsat omkring 4 % over det laveste niveau i juni.

Amerikanske NFP-data forude

De største forex nyheder torsdag var den overraskende amerikanske jobrapport fra ADP. I en rapport sagde virksomheden, at den amerikanske økonomi skabte mere end 459.000 job, det højeste tal i måneder.

Aflæsningen var bedre end hvad de fleste analytikere havde forventet. Det signalerede, at den amerikanske økonomi stadig var i vækst. Vigtigst er det, at rapporten udkom en dag før USA er indstillet på at offentliggøre de seneste non-farm payrolls (NFP) data.

Økonomer mener, at den amerikanske økonomi skabte over 200.000 job i juni, mens arbejdsløsheden forblev uændret på 3,7 %. Tidligere havde ADP- og officielle NFP-tal en tendens til at have ringe korrelation.

Et stærkt NFP-data vil give Federal Reserve den nødvendige impuls til at fortsætte med at hæve renten i de kommende måneder. Denne høgagtige tone er i tråd med, hvad Fed-protokollerne viste onsdag. Som sådan er der stor mulighed for, at Fed vil hæve med enten 0,25 % eller 0,50 % i denne måned.

USD/JPY reagerede også på de seneste japanske husholdningsudgifter. Ifølge statistikbureauet faldt husholdningernes forbrug med 1,1 % i maj, hvilket er værre end den gennemsnitlige forventede stigning på 0,5 %. Dette månedlige fald oversattes til et fald på 4 % i forhold til den foregående måned.

USD/JPY teknisk analyse

USD/JPY diagram af TradingView

4H-diagrammet viser, at USD/JPY-parret er trukket lidt tilbage på det seneste, da investorer prissætter interventioner fra Bank of Japan. Det har bevæget sig lidt under det 50-perioders eksponentielle glidende gennemsnit. Det er fortsat skarpt over 100-dages MA.

Relative Strength Index (RSI) er flyttet fra det overkøbte niveau til det nuværende 40. Vigtigst af alt har det dannet et faldende kilemønster, som normalt er et bullish tegn. Derfor vil parret sandsynligvis have et bullish breakout, da købere sigter mod det høje år til dato på 145.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.