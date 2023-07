NZD/USD-analyse og forhåndsvisning af RBNZ-rentebeslutningen

NZD/USD -kursen drev opad i mandags og fortsatte prishandlingen for post-non-farm payrolls (NFP). Parret sprang til 0,6221, det højeste punkt siden 22. juni, da fokus skifter til den kommende RBNZ-beslutning.

Forhåndsvisning af RBNZ-satsbeslutning

Kursen fra NZD til US-dollar steg en smule, efter at USA offentliggjorde tal for bløde job. Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) tilføjede økonomien over 209.000 job i juni, hvilket er lavere end den forventede stigning på 230.000. Bureauet nedjusterede også antallet af job, der blev skabt i maj og april.

De fleste analytikere blev overrumplet af to hovedårsager. For det første var de seneste jobrapporter bedre end estimater. For det andet, en dag før, viste en rapport fra ADP, at den private sektor tilføjede over 400.000 job i juni.

På trods af jobrapporten, mener analytikere, at Fed vil fortsætte med at hæve renten, da inflationen forbliver over 2%. Den næste vigtige USD-nyhed kommer på onsdag, hvor USA vil offentliggøre de seneste forbrugerinflationsdata.

En anden vigtig forex nyhed vil være den kommende rentebeslutning fra Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). De fleste økonomer forventer, at RBNZ vil lade renten være uændret på 5,50%.

Beslutningen kommer på et vanskeligt tidspunkt for den newzealandske økonomi. Nylige data viste, at landets økonomi sank ind i en recession i første kvartal, da inflationen forblev på et forhøjet niveau, og raterne steg. RBNZ har hævet satserne fra næsten nul under pandemien til 5,50%.

Derfor kan flere renteforhøjelser skubbe landet dybere ind i en recession. Det vigtigste er, at New Zealands inflation faldt til 6,7 % i første kvartal.

NZD/USD teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at NZD til USD-parret har været i en langsom nedadgående tendens i de sidste par måneder. Den har bevæget sig mellem den faldende kanal vist i sort. Parret har bevæget sig lidt over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Yderligere har MACD bevæget sig over neutralpunktet.

Derfor vil parret sandsynligvis forblive i dette interval forud for RBNZ-rentebeslutningen. De vigtigste støtte- og modstandsniveauer at se vil være på 0,5970 og 0,6320. Et træk under støtten vil se det falde til den næste nøglestøtte ved 0,5900.