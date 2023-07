Geografisk indikationsmærke driver stigningen i den globale pris på Kashmiri safran

Kashmiri safran (kendt populært som ‘kesar’ i store dele af Indien) er uden tvivl en af livets sande fornøjelser.

Umiskendelige dyb-mørke lilla blomster; den berusende aroma af vidtstrakte, solbeskinnede marker; og den fortryllende smag af den høstede afgrødes ikoniske, rige gyldenfarvede strenge, har givet Kashmiri kesar et helligt ry.

Dyrket i en højde af 1.600 m til 1.800 m over havets overflade, er krydderiet blevet dybt sammenflettet med traditionelt Kashmiri og mange andre stilarter af det indiske køkken.

Siden dybt i den antikke fortid, har den også været meget brugt for sine terapeutiske egenskaber som en antioxidant og anti-inflammatorisk.

Hvor roligt billedet af endeløse hektar ‘rødt guld’ end kan virke, har den globale markedsplads for det mest værdifulde krydderi i verden vist sig betydeligt mere turbulent.

International konkurrence og de lokale landmænds situation

Selvom den jordagtige, bittersøde og subtile smag af Kashmiri kesar har fundet tilbedende kunder i USA, Canada og Europa, har dens position angiveligt været under belejring af angrebet af produkter, der er forklædt som værende fra den nordligste delstat Indien.

Ifølge en rapport fra Sutanuka Ghosal, redaktør af The Economic Times, bekræftede Irfan Kungwani, ejeren af Data Kesar,

Safran fra Iran har skabt en masse problemer på de globale markeder for indisk safran. Det blev solgt som safran fra Kashmir.

Som et resultat kæmpede indiske bønder i en op ad bakke kamp mod en overvældende mængde af Kashmir-mærkede produkter, hvilket førte til kunstigt dæmpede markedspriser.

Sammen med andre faktorer såsom ‘biotiske og abiotiske belastninger’ og fugtmismatch, påvirkede forholdet mellem billige fordele opstrømsdrift, hvilket førte til faldende produktivitet, et vedvarende fald i areal og andre uønskede afledte effekter.

Dette konsekvente skred i vækstområdet er ikke et nyt fænomen, idet Indiens regering bemærkede, at kesar-dyrkningen var faldet med over en tredjedel fra 5.707 hektar i 1996-97 til 3.785 hektar i 2010-11.

Efter at have gjort status over den eksistentielle trussel mod industrien, har Indiens regering og lokale offentlige embedsmænd iværksat støtteforanstaltninger for både at beskytte landmænd og differentiere den gyldne afgrøde på verdensscenen.

Geografisk indikation (GI) tag

I år 2020 opstod et vandskeløjeblik, da centralregeringen udstedte et geografisk indikatormærke til Kashmiri-afgrøden på grund af dens exceptionelle omdømme og unikke egenskaber.

GI-mærket adskilte Kashmir-produkter fra konkurrenterne og øgede dets synlighed på den globale scene.

Dette har til gengæld gjort det muligt for landmænd og leverandører at søge højere vederlag.

Derudover forventer Ashraf Wani fra India Today, at dette skridt vil sætte en stopper for forfalskning på det internationale marked.

For yderligere at støtte sektoren blev den første højteknologiske Spice Park etableret i Jammu og Kashmirs Pampore-distrikt, som tilbød videnskabelig test, sortering, emballering og kvalitetskontrol.

Altaf Ajaz Andrabi, direktør for Kashmirs landbrugsafdeling, bemærkede,

Lige fra blomsterplukning til e-marketing, alle faciliteter er tilgængelige i denne park under ét tag… GI-mærket er også en anden fjer i hatten.

Men så sent som i 2022, på grund af konkurrencen fra fejlmærkede produkter, kæmpede Kashmiri kesar stadig for at finde sine fødder og indbragte omkring ₹2 lakh (~2.421 $) pr. kilogram.

Alligevel ser den vedvarende indsats fra politiske beslutningstagere, embedsmænd og lokale landmænd ud til nu at betale sig pænt.

Som det var almindeligt forventet, ser de internationale markeder ud til at værdsætte autentisk Kashmiri-kesar højt, med priser, der eksploderer med 63 % til 3,25 lakh (~3.933 USD) pr. kilogram inden for et enkelt år.

Ghosal tilføjede,

… Kashmiri-afgrøden ses tydeligt som den ægte artikel… der skriver en genoplivning.

Yderligere, bemærkede rapporten, ville 10 g Kashmiri safran nu give det, der svarer til 47 g sølv.

Hvad er det næste?

I de kommende år søger de indiske myndigheder at udvide de samlede årlige høstede mængder fra de nuværende 18 tons med cirka 50 %.

Med introduktionen af GI-mærket er efterspørgslen efter Kashmiri kesar oplevet en betydelig stigning, mens landbrugets produktivitet også er forbedret enormt på grund af nye investeringer, hvilket sikrer en uvurderlig indtægtskilde for lokale bønder i Kashmir.

