Tom Lee forklarer, hvordan S&P 500 kan reagere på CPI-printet

vil sandsynligvis genvinde sidste uges fald efter inflationsdataene på den kommende onsdag, siger Tom Lee – grundlæggeren af Fundstrat Global Advisors.

Lees forventninger til CPI-printet i denne uge

Lee forventer, at den månedlige kerne-CPI-aflæsning kommer ind på 0,2 % eller bedre. Til sammenligning ligger økonomerne på 0,3 % i stedet.

Hvis kerneinflationen, der udelukker mad- og energiomkostninger, faktisk slår forventningerne, tilføjede han, vil benchmarkindekset vinde mindst 100 point.

Dette kan være den første virkelig gode nyhed, som Fed kan pege på, og sige, at det er derfor, vi sænker tempoet. Det bliver prissat ud af markedet, og aktier kan stige.

I sidste uge hævede Lee sit årsafslutningsmål for aktiemarkedet til 4.825, hvilket svarer til omkring 10 % opad herfra (få mere at vide).

Hvad ellers kunne hjælpe de amerikanske aktier med at stige?

Svagheden i sidste uge bidrog også til Lees forventninger om en meget kortsigtet gevinst i S&P 500. I dag på CNBC’s ” Squawk Box ” sagde han:

Vi troede, at en taktisk mulighed var ved at opstå, da markedet i sidste uge blev solgt, fordi jobrapporten var for stærk. Så investorer frygter Fed højere i længere tid og er bearish ind i denne uge.

Lee forudser et fald forude i den 2-årige statsrente, der for nylig nåede et 16-årigt højdepunkt. Han bemærkede også, at bortset fra energisektoren holder S&P 500-virksomheder også indtjeningen op.

Forskningschefen hos Fundstrat er overbevist om, at kernelæsningen kan fortsætte med at falde med 0,2 % i de kommende måneder.

