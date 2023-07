Vil Fed hæve renten, givet den svageste private jobfremgang siden december 2020?

Mircea Vasiu er markedsanalytiker hos Invezz, og har skrevet om aktiemarkedet og valutahandel i omtrent et årti. Mircea udnytter… læs mere

Sidste fredag skuffede Non-Farm Payrolls (NFP) data markedsdeltagerne. Som det viste sig, tilføjede den amerikanske økonomi færre job, end økonomer forventede i juni, og derfor fik den amerikanske dollar et hit.

For at være mere præcis forventede økonomer 224.000 nye job i juni – resultatet var 208.000.

Ikke den store forskel, vel? Men som det næsten altid er tilfældet, betyder detaljerne mere end selve udgivelsen.

Denne gang viste detaljerne i junirapporten et svækket arbejdsmarked. Data for både april og maj blev nedjusteret i alt med 110k. Dette er meget i betragtning af, hvordan markederne bevægede sig i forhold til tidligere rapporter og i betragtning af forsinkelsen mellem renteforhøjelser og finansmarkedernes lydhørhed.

Så forsinkelsen er et problem for en centralbank, der har et dobbelt mandat – prisstabilitet og jobskabelse.

Hvis arbejdsmarkedet, mens det halter, viser tegn på svaghed, hvorfor skulle Fed så hæve renten i juli? Måske vedrører de private jobdata centralbankerne, da de i juni viste de laveste stigninger siden december 2020.

Når det er sagt, har Fed et hårdt arbejde. Når alt kommer til alt, bliver den amerikanske økonomi ved med at tilføje nye job, på trods af det stigende antal økonomer, der forventer en recession.

Så kan Fed hæve renten i juli?

Usandsynlig.

Onsdagens inflationsrapport er nøglen

Man kan sige, at Feds jobskabelsesdel af mandatet er nået. Arbejdsmarkedets robusthed taler jo for sig selv.

Men problemet er, at arbejdsløsheden er en haltende økonomisk indikator. Derfor kan det bare være, at arbejdsmarkedet ikke havde tid til at reagere på Feds renteforhøjelser.

Hvilket giver Fed tid til at fokusere på den anden del af mandatet – prisstabilitet. På onsdag kommer inflationsrapporten for juni.

Hvis inflationen fortsætter med at falde, som antydet af andre data, vil Fed have svært ved at hæve renten i juli. Derfor vil den amerikanske dollars bearish trend sandsynligvis genoptages i denne uge.