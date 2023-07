Zimbabwes dollar stiger over for USD: Udsigter forud for valget

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Zimbabwes dollar er styrket over for den amerikanske dollar i de seneste par uger, da investorerne sigter mod det kommende parlamentsvalg. USD til ZWL faldt til 5.425, det laveste niveau siden 13. juni i år. Det toppede med over 7.143 i juni.

Forestående valg i Zimbabwe

Den zimbabwiske dollar har været en af de dårligst præsterende valutaer i år. Den er faldet med næsten 100 %, efterhånden som bekymringerne for økonomien blev værre. For det første er priserne på nogle af de førende eksportvarer faldet i år.

Samtidig er mange mennesker i Zimbabwe flyttet til den amerikanske dollars sikkerhed efter at have set købekraften af ZWL falde drastisk. Som følge heraf har den lokale valuta været under intenst salgspres, da dollarmanglen eskalerer.

Den næste vigtige katalysator for Zimbabwes dollar vil være det kommende valg, som er planlagt til den 23. august. Emmerson Mnangagwa, den siddende magt, konkurrerer med ti andre kandidater.

Han dyster om det regerende ZANU PF-parti. Langsigtet oppositionsleder, Nelson Chamisa, er hans største modstander. Han vandt 44 % ved sidste valg i 2018, og han håber nu, at den forværrede økonomi vil presse flere unge til at stemme på ham.

Der er ingen holdbare meningsmålingsdata for nu, selvom de fleste analytikere forventer, at det bliver en tæt kamp. Mange unge mennesker kunne vælge Chamisa, da økonomien går dårligt. Zimbabwes dollar er langsomt ved at blive værdiløs, mens strømafbrydelser er blevet almindelige.

Udsigter for Zimbabwes dollar

USD til ZIM dollar

Zimbabwes dollar har været under pres i de seneste par år, da efterspørgslen efter valutaen er svækket. Valutaen er svækket, selvom aktiemarkedet i Harare ser en af de bedste resultater i år. Dets primære indeks er steget med over 800 % i år, hvilket er bedre end MSCI verdensindeks.

Markedets robuste præstation har ikke tiltrukket udenlandske investorer, der er bange for valutadepreciering, valutakontrol og lav likviditet.

Jeg tror, at den nuværende Zimbabwes dollarstyrke ikke vil vare ved, især ikke med et valg på vej. Selvom valutaen kan stige, hvis oppositionen vinder, vil disse gevinster være kortvarige, da det ikke er let at vende økonomien.

Zimbabwe har stadig trecifret inflation, og den samlede arbejdsløshed er steget til over 20 %. Det reelle tal, inklusive underbeskæftigelse, er alarmerende højere end de officielle tal.

Derfor formoder jeg, at den zimbabwiske dollar vil genoptage den bearishede tendens forud for det kommende valg, efterhånden som kapitalflugten intensiveres. Hvis dette sker, vil USD til ZWL sandsynligvis genteste det højeste år til dato på 7.143.