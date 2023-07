Guldprisprognose efter en stigning på 4,93 % i første halvår

Første halvdel af handelsåret ligger bag os, og råvarer har underperformeret. Kun to har opnået et positivt afkast i perioden – guld og lithium.

Lithium steg 10,81% på baggrund af en stærk efterspørgsel efter elbiler. Det er en nøglekomponent til EV-batterier, og den stærke efterspørgsel har presset prisen op.

Guld er den anden råvare, der leverede et positivt afkast i årets første seks måneder. Den steg 4,93 % i løbet af perioden, og handlende stiller spørgsmålstegn ved, hvad der kommer næste gang?

De seneste PMI-data peger på en mulig økonomisk recession

PMI-dataene i USA tyder på, at den største økonomi i verden kan trænge ind i recessionsområde. Faktisk anser selv Federal Reserve det for muligt, at en mild recession er prisen for at få inflationen ned.

Også de globale PMI-data, en fremadskuende økonomisk indikator for råvarer, faldt til 48,8 i juni efter 49,6 i maj.

Dette kan være gode nyheder for guldinvestorer, fordi guld historisk set har klaret sig godt i recessionsperioder.

$2000 er et afgørende niveau

Guld kunne ikke holde over $2000 tre gange i træk. Det mødte modstand i $2080-området, da sælgere pressede prisen ned.

Den bullish bias forbliver dog, så længe prisen holder sig over den tidligere lavere høje. Som sådan kan vi kun tale om et bearish breakout på en daglig lukning under $1.800.

Man kan også tale om et tredobbelt topmønster, givet de tre gange markedet fejlede ved $2080. Hvis det er tilfældet, burde en lukning under $1800 udløse mere salg, og markedet kan falde til under 2022-niveauerne.