Er Yes Bank aktiekursen et køb forud for kvartalsresultater?

Yes Bank (NSE: YESBANK) aktiekursen har iscenesat et stærkt opsving i de sidste par måneder, da investorer køber aktiens dyk. Aktien sprang til 18 INR i denne uge, det højeste niveau siden 3. marts i år. Alt i alt er aktierne i den midcap indiske bank steget med mere end 20 % fra det laveste punkt i år.

Ja Bankomlægning fortsætter

Yes Bank har implementeret en turnaround-strategi, efter at virksomheden kom på randen af at kollapse i 2020. Banken har solgt sin mest giftige gæld til JC Flowers, et førende private equity-selskab.

Yes Bank rejste også yderligere kapital fra Carlyle Group og Advent, to af de største private equity-selskaber. De to PE-selskaber er nu nogle af de største aktionærer i virksomheden.

Turnaround-strategien fortsatte i sidste måned, da Yes Bank meddelte, at den vil rejse 305 millioner dollars ved at sælge gældsbeviser. Virksomheden håber at bruge disse midler til at øge sin balance og fortsætte med at vokse.

Yes Banks turnaround-strategi vil tage et stykke tid at fuldføre, som den seneste indtjening viste. Rapporten viste, at Yes Banks nettoresultat faldt fra 367,46 crore til ₹202,4 crore sidste kvartal. Selskabet skyldte den svage præstation til højere lånehensættelser.

Analytikere og investorer er mere optimistiske over for store indiske banker sammenlignet med small-cap institutioner som Yes Bank. Dette forklarer, hvorfor Yes Bank har klaret sig dårligere end sine modparter til store banker som ICICI, HDFC og State Bank of India (SBI).

Ja Bankaktier vs store banker

Ser vi fremad, vil YES Bank offentliggøre den seneste indtjening den 20. juli. Inden da vil fokus være på amerikanske banker som JP Morgan, Citigroup og Wells Fargo.

Ja Bankaktieprognose

JA diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Yes Bank-aktien har haft en kraftig bullish tendens i de seneste par måneder. Det er steget med mere end 20 % fra det laveste niveau i år. Aktierne har dannet en stigende kanal vist med grønt.

Aktien har bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Den er også flyttet til oversiden af den stigende kanal vist med grønt. MACD har været i en kraftig opadgående tendens siden februar i år.

Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtigste modstandsniveau til ₹18,50, det højeste punkt i marts. Det alternative scenarie er, hvor aktierne falder til den nederste side af kanalen ved 16 INR.