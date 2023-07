Indiens maj IIP signalerer sund fabriksaktivitet og en sund forbruger

Indiens IIP-vækst (Index of Industrial Production) steg til det højeste niveau i tre måneder på 5,2 % YoY i maj 2023 efter en stabil præstation inden for minedrift, fremstilling og elproduktion.

Dette var en kraftig afmatning fra 19,7 % for et år siden, men forbedret sammenlignet med 4,5 % i april 2023.

Årlige tal skal dog fortolkes med forsigtighed, da den pludselige stigning i maj 2022 var en anomali drevet af post-covid-baseeffekten.

Forbedringen i elproduktionen markerede den første positive måling i to måneder, hvilket øgede markedsoptimismen.

Source: MOSPI, GOI

Sektoropdeling

Efter moderering i marts 2023 er fremstillingssektoren fortsat med at vise positivt momentum og er steget fra 4,9 % YoY i april 2023 til 5,7 % i det seneste tryk.

Inden for fremstillingssektoren udviste komponenten af basismetaller en stærk præstation og voksede med en årlig hastighed på 9,6 % i maj 2023.

Selvom mineproduktionen er faldet fra dets nuværende års højder på 9 % i januar 2023, fortsætter sektoren med at vise robust vækst, der kommer på 6,4 % i maj 2023 sammenlignet med 5,1 % i april 2023 og 11,2 % i maj 2022.

Elproduktionen steg med 0,9 % efter fald i de foregående to måneder.

Det er en positiv udvikling, selvom fremgangen er modereret kraftigt fra 23,5 % YoY i maj 2022, hvilket igen i høj grad var påvirket af de usædvanlige omstændigheder omkring den globale sundhedskrise.

Brugsbaseret klassificering

Source: MOSPI, GOI

Generelt er de primære varer stort set modereret i løbet af 2023 og nåede et højdepunkt på 9,8 % i januar 2023 og et lavpunkt på 1,9 % i april 2023.

Imidlertid oplevede kategorien en kraftig stigning til 3,5 % år-til-år i den seneste rapport.

På grund af den fornyede vægt på kapitaludgifter fra politiske beslutningstagere og centralregeringen, flyttede kapitalgoder og infrastruktur sig højere i maj 2023, selvom sidstnævnte faldt fra 15 % YoY i den foregående måned til 14 % YoY.

Kapitalgoder steg kraftigt og steg til 8,2 % YoY mod 4,6 % YoY i den foregående måned, men stadig under 9,1 % i marts 2023.

Denne kategori faldt fra en unaturligt høj stigning på 53,3 % år for år i maj 2022.

Forbrugsvarer

Det mest markante resultat kom fra forbrugersegmentet, som er opdelt mellem varige og ikke-varige.

Varige forbrugsgoder skiftede 1,1 % højere og gav et positivt tryk for første gang i seks måneder.

Dette var et vigtigt løft til industriens stemning og lover godt for fremtidig fabriksproduktion.

Ikke-varige forbrugsgoder-kategorien oplevede fortsat god vækst, da produktionen steg med 7,6 %, selvom dette var en afmatning fra 10,8 % i april 2023.

Dette er dog stadig væsentligt, da det var anden måned i træk med høj vækst, da forbrugssektoren for ikke-varige forbrugsgoder pludselig var faldet fra 12,5 % år for år i februar 2023 til -2,7 % i marts 2023.

Når det er sagt, blev det nylige Refinitiv-Ipsos India Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) offentliggjort i slutningen af juni svækket med 2,6 %.

Afsluttende bemærkninger

Minedrift og fremstilling var de vigtigste drivkræfter bag forbedringen af IIP.

IIP var faldet til 1,7 % YoY i marts 2023, hvilket tyder på, at med to på hinanden følgende måneders vækst på 4,5 % YoY og 5,2 % YoY, er enhver umiddelbar fare for en længere industriel afmatning sandsynligvis blevet afværget.

Eksportefterspørgslen er dog fortsat svagere end normalt på grund af afmatningen i den globale vækst og en overvejende aggressiv pengepolitik i flere partnerlande.

Dette dæmpes af de første tegn på en vending i den indenlandske forbrugerefterspørgsel, hvilket igen vil have positive afsmittende effekter på den fremtidige industrielle aktivitet.

Yderligere kan den indiske Reserve Banks beslutning om at pause stramningerne fortsat vise sig at være gavnlig for kapitalinvesteringer.

For at støtte opsvinget i industriproduktionen arbejder embedsmænd i Indiens regering på en række politiske tiltag for at forbedre finansiel inklusion, lette dybere adgang til gældsmarkeder og give mikro-, små og mellemstore virksomheder mulighed for at udnytte nye og innovative kapitalveje.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.