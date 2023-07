USD/JPY-prognose: Er det sikkert at købe dippen?

USD/JPY -kursen er på vej mod den værste ugentlige præstation siden januar, da det amerikanske dollarindeks (DXY) fortsatte med at falde. Parret er faldet i de seneste seks dage i træk og handler nu på det laveste niveau siden 24. maj. I alt er parret faldet med mere end 4,5 % fra dets højeste niveau i år.

DXY indeksglidninger

USD/JPY-kursen fortsatte med at trække sig tilbage efter en række bløde økonomiske tal fra USA. Fredag afslørede økonomiske tal, at arbejdsmarkedet var ved at blive blødere. Økonomien tilføjede mere end 209.000 jobs i løbet af måneden, hvilket er lavere end det gennemsnitlige skøn på 230.000.

En anden rapport offentliggjort onsdag afslørede, at landets inflation var i en nedadgående tendens. Det samlede forbrugerprisindeks (CPI) faldt fra 4,1 % i maj til 3,0 % i juni. Hvis denne tendens fortsætter, betyder det, at den overordnede CPI vil falde til Feds mål på 2,0 % i de kommende måneder.

Risikoen for Fed er, at den amerikanske inflation kan bevæge sig under nul i begyndelsen af dette år. Et sådant skridt vil sandsynligvis få banken til at fortryde nogle af de seneste renteforhøjelser i et forsøg på at stimulere inflationen og øge den økonomiske vækst.

De fleste analytikere forventer nu, at Fed vil hæve renten med 0,25 % i denne måned efterfulgt af en længere pause.

Når man ser fremad, vil den næste vigtige katalysator for USD/JPY-prisen være denne måneds BoJ og Fed rentebeslutninger. Fed afslutter sit møde den 26. juli efterfulgt af BoJs møde den 28. juli.

Jeg formoder, at BoJ vil lade renten være uændret og holde en dueagtig tone, da inflationen i landet også er faldende. I et notat sagde analytikere hos ING:

“Kort sagt, så ser denne USD/JPY-bevægelse ud til at være drevet af den private ikke den offentlige sektor (dvs. ingen intervention), og noget i retning af 138,25 ligner et kortsigtet mål for USD/JPY.”

USD/JPY prognose

USDJPY diagram af TradingView

USD til JPY-kursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par uger. Det er lykkedes at bevæge sig under den stigende kanal vist med grønt. Yderligere har det bevæget sig under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Vigtigst af alt har parret gentestet det vigtige støtteniveau på 137,80, det højeste niveau den 8. marts. Relative Strength Index (RSI) er rykket tæt på det oversolgte niveau. Derfor formoder jeg, at udsalget vil begynde at moderere sig og genteste den nederste side af kanalen.

