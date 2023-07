Vil Fed hæve renten i juli på trods af, at den amerikanske inflation aftager mere end forventet?

Finansielle markedsdeltagere har ventet på, at den amerikanske inflationsrapport for juni bliver offentliggjort for at kunne positionere sig til den næste beslutning fra Federal Reserve. De blev ikke skuffede, da CPI-rapporten viste, at inflationen i USA aftog mere end forventet.

Den amerikanske inflationsrate har registreret tolv på hinanden følgende fald. Siden juni 2022, hvor den var på 9,1 %, kom den ned til 3,0 % et år senere.

Desinflation betyder dog ikke, at inflationen er under kontrol. Den økonomiske definition siger, at en desinflationsproces er karakteriseret ved, at inflationen stiger i et langsommere tempo.

Men nøglen her er, at den stadig stiger. Den ligger også et godt stykke over Feds mål på 2 %.

På trods af pauser i juni og den opmuntrende inflationsrapport, der blev udgivet i går, vil Fed derfor sandsynligvis stadig hæve fondsrenten i juli.

Hvorfor ville Fed hæve renten i juli?

Den yderligere opbremsning i inflationsraten og den første jobrapport om udeblivelse i femten år er ikke nok til at afholde Fed fra at hæve renten i juli. Der er mindst tre grunde til, at det er meget sandsynligt, at Fed vil levere endnu en renteforhøjelse.

For det første forværredes arbejdsmarkedsforholdene ikke drastisk. På trods af jobrapporten om manglende estimater, var det ret stærkt for denne gang i cyklussen.

For det andet er boligmarkedet robust. For eksempel forblev boligpriserne robuste, og lagrene forblev lave.

Endelig er de amerikanske finansielle forhold forbedret, hvilket giver Fed grønt lys til endnu en renteforhøjelse.

Vil dette være den sidste renteforhøjelse i cyklussen?

Fed kan stadig levere én renteforhøjelse og være dueagtig. Hvis det tyder på, at terminalrenten opnås med renteforhøjelsen i juli, så vil markedet fokusere mere på det frem for på den faktiske renteforhøjelse.

Alt i alt forvent nogle interessante markedsbevægelser indtil beslutningen i juli. Fed kan ønske at forblive høgeagtig for at forankre inflationsforventningerne yderligere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.